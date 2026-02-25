PUBLICIDAD

Vida y Tendencia

Año Nuevo Chino: lo que se viene este miércoles, jueves y viernes en la ex Palúdica

Habrá talleres para atraer la buena fortuna, charlas sobre medicina y astrología china, demostraciones de artes marciales, danza del dragón y espectáculos musicales. Todas las actividades son gratuitas y se extenderán hasta el viernes 27.
Miércoles, 25 de febrero de 2026 12:11
Tras el inicio de los festejos por el Año Nuevo Chino en el Paseo Ex Palúdica, la agenda continúa con propuestas abiertas a todo público que combinan tradición, arte y espectáculos en vivo. Durante tres jornadas consecutivas, vecinos y visitantes podrán sumarse a talleres, charlas y shows que buscan acercar la cultura china a la ciudad.

 

 

Miércoles 25
Desde las 11 y hasta las 20 se podrá recorrer la exposición de grabados del libro Tiangong Kaiwu, pieza que integra el patrimonio municipal tras la donación de la ciudad china de Xinyu.
A las 16 comenzará el taller “Crea tu Fu”, donde los asistentes podrán elaborar el tradicional símbolo de la buena fortuna.
A las 17 habrá una charla sobre medicina tradicional china a cargo de Agustina Valdez.
A las 18 se realizará una demostración de artes marciales chinas por la Asociación Bai Hu.
El cierre será a las 19 con el Cuarteto de Cuerdas “Ensamble Vivace”, en el marco del ciclo “Salta celebra a China”.

Jueves 26
La muestra de grabados permanecerá abierta de 11 a 20.
A las 16 se repetirá el taller para crear el símbolo “Fu”.
A las 17 será el turno de la charla de astrología del Año del Caballo de Fuego, a cargo de Romina Casasola.
A las 18 se presentarán la Compañía de Danzas Nativo y la Escuela de Danzas Belén Jaramillo.
A las 19.15 uno de los momentos más esperados: la tradicional Danza del Dragón junto a Caporales.

Viernes 27
La exposición podrá visitarse de 11 a 20.
A las 18.30 volverá la Danza del Dragón y Caporales.
El cierre de la semana será de 19 a 20 con el espectáculo “Música sin Fronteras”, a cargo de Pato Pacheco y Los Nardos.

Los festejos son organizados por la Municipalidad de Salta junto al Gobierno provincial, la Embajada de la República Popular China en Argentina, la Ruta China y la Universidad Católica de Salta, y cuentan con entrada libre y gratuita.

Temas de la nota

