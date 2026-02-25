Alerta blanca en El Tunal: piden precaución a vecinos aguas abajo

La Municipalidad de El Galpón confirmó que se mantiene vigente el estado de Alerta Blanca por la situación del Embalse El Tunal, en el marco de las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Según se informó, actualmente los caudales ingresantes y salientes del dique se encuentran equilibrados. Sin embargo, la cuenca del río Juramento permanece saturada luego de un evento hidrológico considerado entre los más significativos de los últimos 25 años.

Desde el municipio advirtieron que, ante nuevas precipitaciones -incluso de baja intensidad-, podría producirse una reacción más rápida del sistema hídrico y un eventual aumento del nivel del embalse.

Como medida preventiva, solicitaron a los vecinos que residen en zonas aguas abajo mantenerse atentos a la información oficial y evitar acercarse a la ribera del río.

Las autoridades señalaron que el monitoreo es constante y que cualquier novedad será comunicada de manera inmediata a través de los canales oficiales.