Una participante de Gran Hermano abandonó el certamen tras enterarse de la muerte de su padre

La nueva temporada de Gran Hermano Generación Dorada quedó atravesada por una noticia dolorosa. La participante Daniela De Lucía decidió abandonar el certamen luego de ser informada del fallecimiento de su padre.

A pocos días del inicio del programa, la comunicadora recibió la noticia en la casa más famosa del país. Según confirmaron sus familiares, su padre murió este miércoles tras atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación.

Desde las redes oficiales del ciclo emitieron un comunicado en el que expresaron: “Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”.

En el mismo mensaje detallaron que la concursante fue informada de inmediato y recibió contención por parte del equipo profesional del programa. “Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano. Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos”, indicaron. Además, adelantaron que en la gala se brindarán más detalles sobre el suceso.

Su ingreso generó expectativa

El ingreso de De Lucía había generado gran expectativa desde el primer día. Reconocida por su trabajo como panelista en el ciclo de Karina Mazzocco, la comunicadora también desarrolló una fuerte presencia en redes sociales como influencer.

Tras conocerse la noticia, una de las primeras figuras en manifestarle su apoyo fue Andrea del Boca, con quien mantiene una relación profesional y personal. La actriz se convirtió en un pilar de acompañamiento en este difícil momento, consolidando el vínculo que ambas forjaron más allá de las cámaras.

La salida de Daniela impactó tanto en sus compañeros como en la audiencia, que siguió con atención el emotivo momento en el reality.