VIDEO. En Metán retienen caballos por maltrato y labran infracciones por contaminación

La División Rural y Ambiental llevó adelante este miércoles una serie de operativos en Metán en el marco de controles vinculados al cuidado del ambiente y la protección animal.

Durante el primer procedimiento, los uniformados retuvieron dos caballos que eran utilizados por sus propietarios para transportar restos de poda.

La práctica constituye una infracción a la Ley Nacional de Maltrato Animal N.º 14.346, ya que implica condiciones de trabajo forzoso y afecta el bienestar de los animales, especialmente en actividades de tracción a sangre.

Desde la fuerza remarcaron que el maltrato animal es una problemática que impacta no solo en los animales sino también en la sensibilidad social, y recordaron la importancia de promover conductas responsables y respetuosas.

En paralelo, se labraron varias infracciones a personas que arrojaban basura y escombros en la vía pública. Según indicaron, este tipo de acciones genera contaminación del suelo, del aire y del agua, con efectos negativos para la salud y el entorno.

Las autoridades reiteraron que la protección del ambiente y el trato digno hacia los animales requieren del compromiso de toda la comunidad, y llamaron a adoptar prácticas sostenibles para mejorar la calidad de vida colectiva.