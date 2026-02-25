Alumnos salteños piden que los aviones F-16 lleguen al norte para conocerlos

Luego de que en diciembre pasado arribaran al Área Material Río Cuarto (ARMACUAR), ubicado en Las Higueras, Córdoba, los primeros seis aviones de combate F-16 Fighting Falcon adquiridos por la Argentina a Dinamarca en 2024, los alumnos y profesores de una escuela técnica aeronáutica salteña quieren conocerlos.

Es que la llegada de las aeronaves despertó entusiasmo en distintos puntos del país y, en Salta, impulsan una campaña para poder conocerlos de cerca.

El pedido surgió desde la Escuela de Educación Técnica Aeronáutica Nº 3144 Capitán Marcelo Pedro Lotufo, la única institución de su tipo en todo el noroeste argentino. Su docente, Ulises Falabella, contó a El Tribuno que junto a los estudiantes solicitaron que las aeronaves puedan llegar a la provincia.

"La escuela maneja una matrícula de entre 600 y 650 alumnos por año. Es exclusivamente técnica aeronáutica y egresan entre 60 y 70 técnicos aeronáuticos anualmente", explicó el profesor.

Entusiasmo de los alumnos

Según relató el docente, cuando se conoció la noticia de que los F-16 habían arribado a Córdoba, los propios alumnos comenzaron a preguntar si existía la posibilidad de que también visitaran el norte del país.

A partir de esa inquietud, iniciaron una campaña en redes sociales para visibilizar el pedido. "La idea es tratar de difundir que se conozca la Escuela del Norte. Como dije, es la única escuela técnica aeronáutica de todo el noroeste argentino", sostuvo Falabella.

La institución cuenta con más de 35 años como escuela técnica dependiente del Ministerio de Educación y más de 50 años como instituto de formación, etapa en la que estuvo bajo la órbita de la Fuerza Aérea. El docente señaló que en Salta existe un espacio separado de la operación comercial del aeropuerto donde las aeronaves podrían estacionarse y permitir el acceso de los estudiantes para conocerlas.

Además, recordó un antecedente que alimenta la expectativa: años atrás, en el marco de maniobras realizadas en el norte, los alumnos pudieron conocer los aviones IA-63 Pampa y A-4 de la Fuerza Aérea. "Fueron todos los alumnos de la escuela a conocerlos y la verdad que sería muy bueno para los chicos. Es algo que los motiva mucho", remarcó.

Cómo son los F-16

La compra de los 24 F-16 fue formalizada el 26 de marzo de 2024, cuando el ministro de Defensa argentino, Luis Petri, firmó junto a su par danés, Troels Lund Poulsen, una carta de intención en una ceremonia realizada en Copenhague.

El F-16 fue diseñado en la década de 1970 por la compañía estadounidense General Dynamics y entró en servicio en 1978.

Se trata de un caza compacto y multipropósito, reconocido por su alto rendimiento, maniobrabilidad y eficacia en combate aéreo, además de ofrecer una relación costo-beneficio competitiva para los países que lo operan.

Mientras las aeronaves comienzan su proceso de incorporación operativa en Córdoba, en Salta crece la ilusión de que los futuros técnicos aeronáuticos puedan ver de cerca los aviones que marcan una nueva etapa para la defensa aérea argentina.