Fentanilo: seguirá detenido un directivo de Pharma

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prisión preventiva del director técnico del laboratorio HLB Pharma, José Maiorano, en el caso que investiga las muertes de 111 personas que fueron inoculadas con el fentanilo contaminado.

Según informaron fuentes del caso, los jueces Javier Carbajo , Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, miembros de la sala IV, rechazaron por considerar "inadmisible" el recurso interpuesto por la defensa.

Maiorano se encuentra imputado y procesado por el delito de adulteración de sustancias medicinales que tuvo como resultado el fallecimiento de al menos 20 pacientes, "en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor".

En la resolución se recordó el rol y cargo que ocupaba Maiorano al tiempo de los hechos como Director Técnico de HLB Pharma Group, titular del certificado de especialidad medicinal N° 53100 habilitante para la producción de fentanilo, lo que evidenciaría "una relación concreta con los registros documentales correspondientes al proceso de elaboración de la mencionada sustancia medicinal".

El implicado está detenido desde el 25 de septiembre de 2025 tras la orden del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la investigación.

La causa

A Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de "la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta" en la adulteración del lote 31202 perteneciente al opioide, el cual se encontraba "destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024".

"Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas", sostiene el escrito.