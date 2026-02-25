Impactante accidente en Bº San Carlos: una camioneta se llevó puesto un árbol, cruzó de carril y casi se incrusta en una pizzería

Un impactante accidente que pudo haber terminado en tragedia se registró este miércoles por la noche en la avenida Mitos Americanos, en el barrio San Carlos, cuando una camioneta se cruzó de carril, chocó contra un árbol y estuvo a punto de ingresar a una pizzería ubicada en la vereda contraria.

El vehículo involucrado fue una Ford Ranger negra que, por causas que se investigan, perdió el control mientras circulaba por la avenida de ingreso al barrio. Según relataron vecinos de la zona, el rodado impactó primero contra un árbol situado en la vereda de la escuela y luego se desvió hacia la platabanda, atravesando hacia el carril opuesto y quedando a escasos metros del local gastronómico.

¿Un menor al volante?

“A esta camioneta la venía manejando un menor de edad, de 16 años. Él venía por la avenida que entra al barrio. Chocó con un árbol que está justo en la vereda de la escuela y de ahí se cruzó a la platabanda y casi se metió a la pizzería que estaba en el carril contrario”, aseguró un vecino que presenció la escena.

De acuerdo a los testimonios, en el vehículo se trasladaban aparentemente dos menores de edad y ninguno contaría con licencia de conducir.

A pesar de la violencia del impacto y del susto que generó entre comerciantes y residentes, no se registraron personas lesionadas ni daños en la propiedad privada. Solo se reportaron importantes daños materiales en la camioneta.

El dueño de la pizzería contó que minutos antes había guardado su automóvil frente al local. “Hace cinco minutos había guardado mi auto, sino me llevaba puesto a mí”, expresó, todavía conmocionado por lo ocurrido.

El hecho generó preocupación entre los vecinos, quienes advirtieron sobre la necesidad de mayores controles y medidas de prevención para evitar situaciones similares en una zona transitada, especialmente por la cercanía de una institución educativa.