El club San Martín sopló 46 velitas con un gran acto

En permanente crecimiento. El club San Martín conmemoró su 46° aniversario con un acto institucional que reunió a dirigentes, socios, deportistas, profesores, ex integrantes y vecinos de la comunidad, en una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento a la historia de la institución.

Durante la ceremonia se destacó el crecimiento sostenido del club a lo largo de casi medio siglo, consolidándose como un espacio de referencia en el ámbito deportivo y social. Las distintas disciplinas que integran la institución fueron protagonistas del reconocimiento, reflejando el compromiso diario de quienes forman parte de esta gran familia.

El acto contó con la presencia del secretario de Deportes de la Provincia, profesor Ignacio García Bes, quien transmitió los saludos del gobernador y dirigió unas palabras a los presentes, destacando el rol fundamental de las instituciones deportivas en la formación de valores y en la contención social. Asimismo, el presidente del club, Sr. Adolfo Rosas, se dirigió a los asistentes, agradeciendo el acompañamiento permanente de la comunidad y renovando el compromiso de continuar fortaleciendo el crecimiento institucional.

Asimismo las autoridades remarcaron la importancia del trabajo colectivo, el esfuerzo sostenido de dirigentes y colaboradores, y el acompañamiento de los socios que hacen posible el desarrollo del club, algo que no se debuto desde su creación.