25 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

Conmoción en barrio Ceferino: investigan la muerte de una mujer

Una mujer de 51 años fue hallada sin vida en una vivienda de calle Gabino Blanco y Lavalle. Familiares apuntan a una supuesta inquilina como presunta autora.
Miércoles, 25 de febrero de 2026 22:59
El lugar donde habrían asesinado a una mujer en barrio Ceferino. Foto: Captura de Video - Con Criterio Salta
Un violento episodio conmociona al barrio Ceferino, donde una mujer identificada como Patricia, de 51 años, habría sido asesinada este miércoles por la tarde.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 en una vivienda ubicada en la intersección de Gabino Blanco y Lavalle, donde se montó un amplio cordón policial mientras avanzan las primeras actuaciones.

Según relató la hermana de la víctima en diálogo con el medio Con Criterio Salta, la principal sospechosa sería la inquilina de la propiedad. “Ella ya tenía problemas con mi hermana desde hace mucho. Vino con un grupo de chicos con palos y cuchillos”, afirmó, al tiempo que describió a la mujer como “conflictiva” y sostuvo que existía un reclamo previo para que abandonara el lugar.

De acuerdo con su testimonio, la mujer señalada como presunta agresora habría sido detenida por personal policial dentro de un dormitorio del inmueble.

Un fuerte operativo policial se implementó en inmediaciones de la vivienda donde la mujer fue encontrada sin vida, hasta que arribó personal del CIF, para realizar las pericias de rigor. 

La investigación quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades correspondientes.

 

