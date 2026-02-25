Ahora, en Salta se comienza a soñar con la llegada de River-Aldosivi

Otro bombazo para Salta. El presidente de la Agencia Provincial Salta Deportes y la organización de Copas Argentina, dejaron abiertas las posibilidades de la llegada del millonario a nuestra provincia, tras la exitosa organización del encuentro entre Boca y Gimnasia de Chivilcoy.

"River y Aldosivi tiene que ser el nuevo espectáculo para los salteños, así que nosotros estamos siempre listos. Hay que ver la circunstancia, los momentos, la capacidad del estadio. El torneo sabe que Salta está siempre preparada", resaltó el presidente de la Agencia de Deportes Sergio Chibán.

En ese sentido resaltó que "ellos saben que nosotros tenemos una logística de muchos años, mucha experiencia y que gracias a Dios y con el comportamiento del público, un estadio lleno en un momento difícil de la Argentina, se ha hecho mucho esfuerzo del público salteño por acompañar a su equipo".

Por su parte, el gerente de Torneos, Leonardo Gallego destacó que "con Boca fue una demostración de lo que habíamos visto ya en el partido de Gimnasia de Jujuy. La sede Salta quedó ratificada con la presencia de Boca con un estadio lleno. Más allá de lo futbolístico, los ingresos y cómo se vivió todo lo externo al partido, ratifica la decisión empujada desde la Agencia Salta con la vuelta de la Copa Argentina al padre Martearena, que es una realidad para este 2026".

"Salta quedó ratificada como sede de Copa Argentina", concluyó.

Exitoso balance de seguridad

Por su parte, el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, resaltó que "podemos decir que el balance es positivo, todo fue dentro de un parámetro normal donde desde muy temprano hemos afectado más de 800 policías al operativo"

Asimismo destacó que "no tuvimos situaciones muy complejas, salvo 21 demorados de los cuales son 14 contravenciones, cinco personas que se detectaron con sustancias prohibidas y dos admisiones. En general podemos decir que fue un evento deportivo muy bueno, excelente y el marco de seguridad, repito, el balance muy positivo".