PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
27°
25 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Año nuevo chino
Temporal en Brasil
Iluminación
aniversario de san martín
siniestro vial en las lajitas
El Tunal
Año nuevo chino
Temporal en Brasil
Iluminación
aniversario de san martín
siniestro vial en las lajitas
El Tunal

DÓLAR OFICIAL

$1410.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

La Merced: cortes gratuitos para chicos en Las Pircas y La Florida antes del inicio de clases

Será esta tarde. El servicio está destinado a niños y niñas en edad escolar. La propuesta busca acompañar a las familias en la previa del nuevo ciclo lectivo.
Miércoles, 25 de febrero de 2026 07:12
Corte de cabello gratis en la zona rural

En el marco de las acciones previas al comienzo de clases, hoy se llevará adelante una jornada de cortes de cabello gratuitos para niños y niñas en edad escolar en la zona rural de La Merced.

Las actividades se desarrollará en Las Pircas, en la casa de la familia Magno, de 15 a 17; y en La Florida, en la carpa La Florida, de 16 a 19.

La propuesta está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Oficina de la Juventud de la Municipalidad local, con el objetivo de colaborar con las familias ante el próximo inicio del ciclo lectivo y brindar un acompañamiento en los preparativos escolares.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD