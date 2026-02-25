Subastarán vehículos oficiales a través de la plataforma electrónica del Poder Judicial

A partir del próximo lunes a las 9 horas, se abrirá el proceso de puja para la subasta de cinco vehículos pertenecientes al Ministerio Público. El remate se llevará a cabo de manera íntegramente virtual mediante la plataforma de subastas electrónicas del Poder Judicial.



En esta primera etapa, se subastarán cinco vehículos: dos Chevrolet S10 (2012), un Toyota Etios (2015), un Citroën C3 (2017) y una Renault Kangoo (2011). Posteriormente, el proceso continuará con una segunda fase que incluirá la venta de otras cinco unidades oficiales.



Esta iniciativa se desarrolla en el marco del convenio de colaboración firmado el año pasado entre el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Exhibición y registro

Los interesados podrán realizar una inspección ocular de las unidades el día de mañana, en el horario de 10 a 12, en la playa de estacionamiento del edificio central del Poder Judicial (Av. Bolivia 4671). Para ello, se deberá coordinar la visita previamente con el martillero interviniente o con la Oficina de Subastas del Poder Judicial.

Modernización y transparencia del proceso

El sistema de subastas electrónicas ha sido diseñado para garantizar la transparencia y democratización del acceso a los bienes del Estado. El proceso cuenta con las siguientes características destacadas:



• Accesibilidad: Registro simplificado para usuarios interesados en participar de las pujas.



• Asistencia Virtual: La plataforma incorpora un asistente impulsado por Inteligencia Artificial para guiar a los ciudadanos en el procedimiento de oferta.



• Interactividad: Los postores pueden ajustar sus ofertas en tiempo real hasta el cierre del evento, asegurando la libre competencia.



Con la implementación de esta modalidad, el Poder Judicial de Salta reafirma su compromiso con la despapelización y la transparencia en la gestión de recursos públicos, facilitando la participación directa de toda la ciudadanía.