Boca en Salta: trapitos cobraban 10 mil pesos para cuidar el auto durante el partido

No todo fue color de rosas durante el partido entre Boca y Gimnasia de Chivilcoy en el estadio Padre Martearena. Mientras adentro se vivió una verdadera fiesta, con tribunas colmadas y clima de celebración, en las afueras del estadio volvió a repetirse una situación que generó malestar entre los asistentes.

A través de El Tribuno WhatsApp, varios usuarios que concurrieron al encuentro expresaron su enojo por el cobro informal de los llamados “trapitos”. Según señalaron, pedían 10 mil pesos para “cuidar” el auto durante los 90 minutos de juego, una práctica que consideran indebida y que, aseguran, se da en cada evento masivo.

“Esto no va más. Es una vergüenza tener que pagar tanto dinero por 90 minutos de fútbol y encima de manera ilegal”, expresó Fabián a El Tribuno. El hincha también puso el foco en la magnitud de lo que representa este cobro cuando el estadio está lleno: “Si el estadio estuvo repleto de gente, imaginemos que esta persona cuida diez autos, gana un millón de pesos en diez minutos. Es increíble”, sostuvo.

La situación volvió a poner sobre la mesa el debate por el cobro indebido en los alrededores del estadio y el reclamo de mayores controles para evitar este tipo de prácticas.

