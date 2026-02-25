Chevrolet impulsa la movilidad eléctrica en Salta: Dycar presenta oficialmente su línea EV con Spark y Captiva PHEV

Chevrolet consolida su apuesta por la electromovilidad en Argentina y Salta será protagonista de esta nueva etapa. Dycar Chevrolet realizará el próximo jueves 26 de febrero una edición especial de EV Days, donde presentará oficialmente su línea eléctrica con el Spark 100% eléctrico y la nueva Captiva PHEV híbrida enchufable.

El evento marcará un hito para la marca en la región, posicionando a Salta dentro del proceso de transición hacia tecnologías más eficientes y sustentables.

Una nueva etapa para Chevrolet

La nueva Captiva PHEV combina un motor eléctrico con uno a combustión, ofreciendo más de 1.000 km de autonomía combinada, 204 CV de potencia y una batería de 20,5 kWh. Su diseño renovado, su pantalla central de 15,6” y su equipamiento en seguridad la convierten en una de las opciones más avanzadas del segmento.

Por su parte, el Spark 100% eléctrico representa la puerta de entrada a la movilidad urbana sustentable: compacto, silencioso y con cero emisiones, pensado para quienes buscan eficiencia en el uso diario.

“Con EV Days queremos que los salteños puedan conocer de cerca cómo funciona la tecnología híbrida y eléctrica, despejar dudas y vivir la experiencia completa. Es un paso importante para la marca y para nuestra plaza”, destacaron desde Dycar Chevrolet.

Experiencia EV Days en Dycar

Durante el evento, los asistentes podrán:

• Conocer en detalle el funcionamiento de los sistemas eléctricos e híbridos.

• Subirse a los modelos y explorar su tecnología interior.

• Recibir asesoramiento especializado en electromovilidad.

• Coordinar pruebas de manejo para los días posteriores.

La propuesta busca acercar la experiencia eléctrica de manera simple y accesible, permitiendo que cada visitante pueda entender cómo se adapta esta tecnología a su vida cotidiana.