Municipios

Baltasar Lara, en una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación

El intendente de Orán participó de una jornada nacional antidrogas convocada por la ministra Alejandra Monteoliva.
Jueves, 26 de febrero de 2026 02:01
El intendente de Orán Baltasar Lara fue uno de los 30 jefes comunales de Argentina, invitados a participar de la Jornada Nacional contra la Droga y el Delito, encabezada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

El encuentro se realizó en la sede de la Prefectura Naval Argentina y reunió a intendentes de distintas provincias para fortalecer la coordinación entre Nación y municipios frente al avance de la narcocriminalidad.

Durante la jornada se debatieron desafíos actuales, se compartieron buenas prácticas y se presentó una exhibición sobre el funcionamiento de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas. Además, se expusieron los principales ejes de la estrategia nacional, incluyendo los avances del Plan Bandera y el despliegue del Plan 90/10.

"Cuando el Estado actúa con método y coordinación real, el delito retrocede", destacó la ministra.

La participación del intendente reafirma el compromiso de seguir trabajando de manera articulada para fortalecer la prevención y la seguridad en la comunidad oranense, destacaron.

 

