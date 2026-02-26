"El agente secreto" se estrena luego de conquistar Cannes y los Globos de Oro

El thriller político "El agente secreto" se estrena en salas de Argentina este jueves, bajo distribución de MUBI y MACO. La obra de Kleber Mendonça Filho acumuló galardones en el circuito internacional, incluyendo el premio a Mejor Dirección en Festival de Cine de Cannes 2025, dos Globos de Oro y cuatro nominaciones a los Premios de la Academia 2026.

"El cine es una herramienta increíble para analizar el tiempo", sostuvo Mendonça Filho según declaraciones recogidas en el comunicado oficial de lanzamiento. El director ancló la narrativa en la exploración de la memoria colectiva y los mecanismos de registro histórico, eje temático que conecta este proyecto con su filmografía previa.

Desde la perspectiva del elenco, conformado por estrellas y talentos emergentes, Wagner Moura destacó el abordaje social de la película y la representación de la identidad brasileña. "'El agente secreto' habla mucho de la memoria y de la importancia de conservarla. No solo la memoria individual, sino la memoria de un país", afirmó el protagonista en declaraciones integradas al documento distribuido.

Premios y contextos

La película debutó globalmente en Cannes 2025, donde Moura recibió el galardón a Mejor Actor. La producción brasileña sumó el Premio Fipresci y el Art House Cinema, además de los dos Globos de Oro en las categorías de Mejor Película en Lengua Extranjera y Mejor Actor (Drama).

Wagner Moura, el protagonista en el papel de Marcelo, destaca el abordaje social del filme.

Según la sinopsis, "El agente secreto" narra el trayecto de un profesor universitario que, durante el Carnaval de Recife en 1977, queda atrapado en una red de espionaje vecinal y vigilancia política, tema que el propio Moura sintetizó así en entrevista reciente. "Está en peligro simplemente por ser quien es, por defender los valores que defiende. Así es como funciona el autoritarismo en todas partes", dijo.

La campaña por la preservación cultural y el impacto identitario recibió un énfasis explícito del propio Moura: "Ningún país se desarrolla sin cultura, sin identidad. Estás viendo una película brasileña, viendo una parte de Brasil y su historia. Eso importa".

El peso de la memoria

Mendonça Filho enmarcó su método dentro de una reflexión: "El ejército es un trauma que nunca fue examinado realmente. No se puede simplemente decir: 'Sigue adelante, olvídalo'. Se forma una costra sobre ello. Lo mismo le ocurre a toda una nación".

El director localizó la acción en la Recife natal durante el apogeo de la dictadura brasileña. Detalló la influencia universal del cine y la necesidad de una mirada local: "Hemos consumido cosas increíbles de tantos lugares —de Akira Kurosawa en Japón hasta Elvis Presley en el sur de Estados Unidos—. Yo soy brasileño, y mi película es brasileña. Si es buena, será universal".

Talentos y recepción

La interpretación de Tânia Maria, de 78 años, se integró al relato como caso singular. Mendonça Filho se refirió a la actriz con elogio técnico.

"Un porte de ave, una voz moldeada por 60 años de cigarrillos y un sentido del humor afiladísimo", subrayó al explicar que el personaje de Dona Sebastiana fue escrito a la medida de Maria.

Sobre los elementos identitarios de las realidades brasileñas reproducida en pantalla, la propia actriz remarcó la vitalidad. "Filmar es maravilloso, y las películas de Kleber Mendonça parecen estar copiando nuestras vidas. La vida de Dona Sebastiana es mi vida. Siempre me ha gustado acoger gente, y siempre me ha gustado quejarme", dijo la actriz.

Desde su transformación pública, la actriz expresó su aspiración ante el ciclo de premios: "Quiero ir a los Oscar. Y quiero hacer mi propio vestido. Será rojo, muy brillante".