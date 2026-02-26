Mario Grinman: "Algunos vamos a quedar por el camino"

El presidente de la Cámara de Comercio (CAC), Mario Grinman, advirtió que el cambio de política económica provocará un severo impacto en algunos sectores y reconoció que habrá cierres de empresas y pérdidas de puestos de trabajo.

"Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal", dijo el titular de la CAC.

Acerca del impacto, indicó: "No existen cifras exactas, porque ni siquiera los organismos lo pueden tener, porque muchas empresas cierran, no avisan que cierran, porque son chiquitas, atendidas por sus propios dueños".

"No hay despido de personal. Nosotros, en el sector comercio, que sí medimos, entre las altas y bajas de personal, no hay caída; eso se mantiene estable, pero seguramente hay sectores que cierran", precisó.

El Grupo de los 6, con Adorni

Pese a este diagnóstico, Grinman afirmó que "están dispuestos a apoyar" porque consideran que es el camino correcto. El titular de la CAC participó el martes de la reunión del Grupo de los 6 con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En declaraciones posteriores reveló que el funcionario dio señales de cómo se desarrollará el plan de Gobierno. "Nos aseguró que el modelo no apunta a solucionar problemas en sectores determinados sino que se busca una solución general", relató el empresario.

El representante de la CAC siguió: "No se puede ir con parches para un sector sí y para el otro no. Y nosotros coincidimos, a pesar de que conocemos la realidad de nuestro sector".

El plan platita

También dijo que su sector "no la está pasando bien" por la caída del consumo, pero reprochó políticas pasadas: "En 2023 había anabólicos, que era el plan Platita. Todos sabíamos que eso era la isla de la fantasía, que no podía durar, y ahora todo eso dejó remesones".

Grinman sostuvo que "hay un amesetamiento" porque se movían "con una inercia en la que el consumo volaba, porque la gente sabía que el dinero en el bolsillo le quemaba y había que salir rápidamente a desprenderse".

"Hoy eso no sucede, los precios están estables y, es cierto, el consumo ha mermado, pero las expectativas, de a poquito, sabemos que esto va a funcionar", agregó.