Milei viaja a Nueva York para buscar inversiones: Gustavo Sáenz, entre los invitados

El presidente Javier Milei encabezará la Argentina Week en Nueva York, un evento que reunirá a los principales referentes del mundo financiero, tecnológico y energético de Estados Unidos entre el 9 y el 11 de marzo, y donde además pretende estar al lado de diez gobernadores para mostrar que su plan de gestión tiene el respaldo de casi todo el arco político.

De acuerdo a lo que trascendió, el oficialismo cursó invitaciones al evento a Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

Todavía los mandatarios no confirmaron participación en lo que será, para la gestión libertaria, una nueva escala de su estrategia internacional para atraer inversiones y consolidar el respaldo de Wall Street a su programa económico.

En torno a la agenda, el mandatario será el principal orador del encuentro que se desarrollará entre las sedes del JPMorgan Chase Tower y el Bank of America, aunque contará con un cóctel de bienvenida que se llevará a cabo el lunes 9, en el Consulado General de Argentina con la presencia de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete.

Luego de ese acto de presentación, Milei hablará el martes 10 entre las 9 y las 10 hora local. Su exposición estará precedida por una presentación de Jamie Dimon, CEO de JPMorgan.

Uno de los ejes centrales de los encuentros será exhibir el RIGI, considerado por el oficialismo como una herramienta clave para atraer proyectos de gran escala.

El evento incluirá además presentaciones de ejecutivos de compañías globales como Chevron, Dow, Pfizer, Rio Tinto y Baker Hughes, junto con empresarios argentinos de firmas como YPF, Pan American Energy, Mercado Libre y Globant.

En paralelo, el Gobierno buscará reforzar su alineamiento estratégico con Estados Unidos en materia comercial, energética y geopolítica. La agenda incluye diálogos con autoridades económicas estadounidenses, representantes de la Cámara de Comercio de ese país y organismos financieros internacionales.

En La libertad Avanza consideran una instancia clave para profundizar la inserción de la Argentina en los mercados globales.