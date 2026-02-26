Se celebra en Salta el encuentro con China, en dos jornadas de cultura

En el marco de proyectos de cooperación internacional, en apoyo a la diversidad cultural y comunidades migrantes, en la Usina Cultural, España 1-98, se desplegará un programa dedicado a difundir y celebrar la cultura china en Salta, iniciativa impulsada por Cultura de la Provincia y la Municipalidad de la Ciudad de Salta. Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.

Hoy, muestra, charla y más

Este jueves, a las 16, será la apertura de la Exhibición de piezas chinas en el SUM de la Usina, propuesta que invita a recorrer objetos y expresiones representativas de la tradición oriental. A las 17.15, el Dr. Ignacio Villagrán (Ucasal) ofrecerá una charla académica sobre el caballo en la historia de China, en la sala de formación, abordando su simbolismo y su relevancia a lo largo de los siglos.

A las 18.15, se realizará una charla y demostración de Medicina Tradicional China, a cargo de la Escuela An Mo (Salta), con la coordinación de Agustina Valdéz, quien además es el contacto de la actividad a través de agustinavaldez [email protected]. La jornada continuará a las 19.15 con el Ingreso del Dragón entre la Usina Cultural y el espacio Ex Palúdica.

El cierre será a las 20 con la proyección al aire libre, de la película "Ne Zha", de Ji Zhao, producción de 2019, que combina animación y épica contemporánea.

Actividades del viernes

Este viernes, el programa comenzará a las 10, con la apertura de la Exhibición de piezas chinas en Salta en el SUM. Entre las 17 y las 18, habrá puestos de caligrafía con participación de profesoras del Centro Ucasal -CLEC, una experiencia que permitirá al público aproximarse al arte de la escritura tradicional china.

A las 18, inauguración oficial, con la participación de Cultura de la Provincia, Cultura del municipio y referentes como Agustina Agolio y Marcela Medrano, en el anfiteatro. A las 18.15 tendrá lugar el Baile de León, a cargo de la Escuela Lung Chuan, dirigida por Sifu Germán Bermúdez.

La danza continuará a las 18.30, con el Baile de Dragón y Caporales, organizado por Cultura y Cultura Activa en la Usina Cultural y el espacio Ex Palúdica. A las 18.45 se ofrecerá una demostración de Artes Marciales Chinas, a cargo de la Escuela Tai Chi Chuan/ Qigong, también en el anfiteatro.

A las 19.15 se presentará un espectáculo de danzas tradicionales chinas a cargo del grupo Nüshu Danza, coordinado por Rocío Nocelli, quienes ofrecerán una puesta de aproximadamente 30 minutos en el anfiteatro de la Usina Cultural.

Finalmente, la jornada concluirá a las 20 con la proyección de la película "Nuestro tiempo llegará", dirigida por Ann Hui en 2017, drama bélico que se exhibirá en la pantalla al aire libre en el predio de España y Juramento.

Desde la organización destacaron que el objetivo es generar un verdadero puente cultural entre China y Salta, propiciando el encuentro, el aprendizaje y el disfrute colectivo a través de expresiones artísticas, académicas y cinematográficas que permiten comprender la riqueza y la vigencia de esta tradición milenaria en diálogo con la comunidad local.