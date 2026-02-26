PUBLICIDAD

26 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Cafayate
Grand Bourg
pagos a jubilados
Pobreza en Argentina
Femicidio en campo quijano
Estafas
casos de chikungunya
plan nacional de alfabetización
Municipios

Lanzaron una serie de cursos con resolución ministerial y amplia salida laboral en Cerrillos

Las capacitaciones comenzarán el 9 de marzo y las inscripciones se realizarán en la Fundación Futuro, en seis jornadas en la sede de Egidio Bonato 255. La propuesta incluye formación en oficios con certificación oficial y un pago anual accesible.
Jueves, 26 de febrero de 2026 10:31
Capacitaciones

Con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación y empleo, la Fundación Futuro, de Cerrillos, realizó el lanzamiento oficial de los Cursos 2026, todos con resolución ministerial, lo que garantiza certificación oficial al finalizar cada trayecto. La iniciativa está orientada a quienes buscan capacitarse, sumar herramientas concretas y mejorar sus posibilidades en el mercado laboral.

La oferta académica abarca distintas áreas de oficios y servicios. Entre las propuestas se encuentran Panadería y Pastelería, Peluquería, Peluquería Superior, Carpintería, Gastronomía y Catering, Decoración de Eventos, Computación y Electricidad Domiciliaria. Los organizadores destacaron que los horarios fueron diseñados para adaptarse a diferentes rutinas, facilitando el acceso tanto a quienes trabajan como a quienes estudian.

El inicio de clases está previsto para el 9 de marzo. Las inscripciones se recibirán los días 26 y 27 de febrero, y 2, 3, 4 y 5 de marzo, en la sede ubicada en Egidio Bonato 255, frente a la plaza principal de la localidad.

En cuanto a los costos, la inscripción tiene un valor de 1.000 pesos y se abona un pago único anual de 40.000 pesos, lo que permite cursar durante todo el año. Desde la organización señalaron que se trata de una oportunidad accesible para adquirir conocimientos prácticos y fortalecer el perfil laboral.

