Refuerzan la vigilancia epidemiológica por chikungunya en Salta Forestal

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, llevó adelante el 24 y 25 de febrero una serie de acciones de vigilancia epidemiológica y articulación interinstitucional en el Área Operativa XV, Joaquín V. González, en el marco del abordaje integral de las arbovirosis.

La actividad fue encabezada por la jefa del Centro de Coordinación de Actividades e Intervenciones Territoriales, Carolina Campo; el gerente general del hospital Oscar Costas, Cristian Aguirre; el director de Zona Sanitaria Este, Daniel Coria; la residente de Epidemiología, Desirée Díaz; y el equipo de salud local.

Tras una reunión de coordinación en el hospital local junto al Vigilante Epidemiológico y referentes de Atención Primaria de la Salud (APS), el equipo se trasladó a Salta Forestal.

Allí, se realizó la toma de muestras y la carga de fichas epidemiológicas a 11 pacientes con síntomas compatibles con chikungunya. Todos presentaban fiebre, acompañada en la mayoría de los casos por mialgias (9), artralgias (8) y cefalea (6). También se registraron cuadros de vómitos (6), diarrea (6), dolor abdominal (4), conjuntivitis (4) y dolor retroocular (1).

Asimismo, se efectuó una visita domiciliaria a una paciente con caso confirmado, quien al momento de la evaluación se encontraba en buen estado general de salud. Durante el recorrido se inspeccionaron posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti en el domicilio y alrededores, a fin de reducir el riesgo de transmisión.

Posteriormente, personal municipal y equipos de APS intensificaron la búsqueda activa de personas febriles, entregaron repelentes, relevaron pozos ciegos, hicieron bloqueo focal con biolarvicidas (BTI) y difusión comunitaria de pautas de alarma ante síntomas compatibles con chikungunya.

Capacitación y continuidad de las acciones

En el hospital Oscar Costas se desarrolló una jornada de actualización sobre chikungunya y enfermedades exantemáticas, destinada al equipo médico, de APS y de Epidemiología.

La capacitación permitió revisar criterios diagnósticos, manejo clínico y estrategias de prevención, con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional ante enfermedades transmitidas por mosquito.

Además, en El Quebrachal, hubo una reunión con referentes municipales para evacuar consultas vinculadas al uso de BTI y reforzar estrategias de prevención en terreno.

Desde la cartera sanitaria destacaron la importancia de la detección precoz, la consulta oportuna ante la aparición de fiebre y dolores articulares, y el trabajo articulado entre equipos de salud y municipios para reducir la circulación viral.