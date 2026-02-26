Un maestro mayor de obra fue condenado por estafar a un cliente

Un sujeto de 53 años, maestro mayor de obras, fue condenado a un año de prisión condicional por resultar autor del delito de estafa.

El denunciante refirió que en enero de 2021 acordó con el imputado la construcción de una casa en un terreno que había comprado en el loteo Las Margaritas (camino a San Agustín). Realizaron un contrato de locación de obra ante una escribana y le entregó una suma de dinero para la ejecución de la obra. Luego de levantar vigas de arrastre y algunas paredes, el contratista retiró todas las herramientas del lote y dejó la construcción abandonada. Posteriormente comenzó a evadir al denunciante, aportando datos falsos sobre su domicilio.



El sujeto fue condenado en un juicio abreviado llevado a cabo en el marco del Plan de Oralidad. La jueza Mónica Faber le dictó una pena de un año de prisión en suspenso y le impuso reglas de conducta que deberá cumplir durante dos años, entre ellas, no cometer nuevo delito; prohibición de ejercer violencia psíquica o física en contra de la a víctima y su familia; prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros a la víctima y su familia. Todo ello con apercibimiento de revocarse la pena impuesta.