plan nacional de alfabetización
año nuevo chino 2026
Palito Ortega 2x1 con Club

Jueves, 26 de febrero de 2026 12:39
Ramón “Palito” Ortega, uno de los íconos más grandes de la música popular argentina, llega a Salta con un show único en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia el sábado 11 de abril, a las 21 hs.

El artista tucumano, dueño de una trayectoria que marcó generaciones enteras con clásicos como “La Felicidad”, “Un Muchacho Como Yo” y “Corazón Contento”, promete una noche cargada de nostalgia, emoción y fiesta.

El reencuentro con el público salteño será un nuevo capítulo de su gira nacional, en la que ya agotó localidades en el Luna Park, Gran Rex y teatros de todo el país. Será una noche para emocionarse, cantar y celebrar junto a un artista que hizo historia y que sigue vigente como en sus mejores tiempos.

Con Club EL TRIBUNO tenés 2x1 en entradas, obtené tu beneficio en Zuviría 408.

