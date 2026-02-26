Gladiadoras K-Pop Golden Power 2x1 con Club

Un show musical de alto impacto que fusiona la energía del K-Pop con efectos especiales de vanguardia, banda en vivo y un despliegue escénico épico.

La espera ha terminado para los fanáticos y los espectáculos de gran escala. Se anuncia oficialmente el inicio de la Gira Internacional 2026 de "Gladiadoras K-Pop: Golden Power", una producción ambiciosa diseñada para redefinir la experiencia de los conciertos en vivo.

Este no es solo un recital; es una inmersión total en un universo vibrante. "Golden Power" trae al escenario la fuerza y el carisma de sus tres protagonistas, respaldadas por una producción técnica de nivel mundial que promete dejar a la audiencia sin aliento.

UNA EXPERIENCIA SENSORIAL COMPLETA

El show ha sido diseñado para impactar todos los sentidos. La puesta en escena cuenta con una pantalla de LED gigante de alta definición que sirve como telón de fondo dinámico, transportando a los asistentes a través de los diferentes mundos y batallas de las gladiadoras.

La adrenalina estará al máximo gracias a un despliegue de efectos especiales de última generación, incluyendo pirotecnia controlada, sistemas de iluminación robótica de alto impacto y efectos atmosféricos que envuelven al estadio en la energía del "Golden Power".

POTENCIA MUSICAL EN VIVOA diferencia de otros espectáculos del género, esta gira apuesta por la autenticidad y la fuerza de la música en directo. Las pistas digitales cobran nueva vida gracias a una potente banda de músicos en vivo (guitarra eléctrica, bajo y teclados) que aportan una textura rockera y orgánica a los hits del show.El despliegue se completa con un cuerpo de baile masculino de élite, que acompaña a las protagonistas con coreografías explosivas y sincro perfectas, elevando la energía de cada canción.GIRA OFICIAL 2026"Gladiadoras K-Pop: Golden Power" se prepara para recorrer los principales escenarios internacionales durante todo el 2026, llevando este cóctel de música, danza y tecnología a miles de fanáticos.