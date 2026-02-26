Comenzó la segunda etapa de la obra hidráulica en el canal Yrigoyen

La segunda etapa de la obra hidráulica en el canal Yrigoyen se puso en marcha por parte de la Municipalidad de Salta, con el objetivo de consolidar la infraestructura y dar una solución de fondo a los problemas estructurales que afectaban al sector.

En esta instancia se ejecutará el armado de gaviones que reemplazarán los taludes de hormigón existentes, una técnica que permitirá estabilizar el suelo, reforzar las defensas del canal y mejorar su respuesta ante lluvias intensas y crecidas.

La intervención se retoma luego de que los trabajos quedaran paralizados en 2023, situación que provocó derrumbes y el hundimiento de la calzada y del propio canal, generando serias complicaciones para vecinos y conductores. Durante la primera etapa se repuso la cara este de las defensas, lo que posibilitó restablecer el tránsito vehicular tras más de un año de interrupción.

El proyecto actual también prevé el recambio del puente peatonal a la altura de la calle Reconquista, además de la extensión y demarcación de veredas en la plaza lindera para mejorar la conectividad entre ambos lados del canal. Estas tareas responden a un pedido de padres de alumnos del Colegio 9 de Julio, establecimiento al que concurren numerosos niños de la zona.

Según lo informado, el plazo de ejecución será de aproximadamente seis meses, período en el que se continuará avanzando en acciones orientadas a fortalecer la seguridad, la circulación y la infraestructura hídrica urbana.