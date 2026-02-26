PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
26 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Salta
Salta
Cámara de Senadores de la Nación
Corte de Justicia de Salta
Canal Yrigoyen
UPD
Femicidio de Natalia Cruz
Acuerdo Mercosur - Unión Europea
Torneo Apertura
River Plate
Salta
Salta
Cámara de Senadores de la Nación
Corte de Justicia de Salta
Canal Yrigoyen
UPD
Femicidio de Natalia Cruz
Acuerdo Mercosur - Unión Europea
Torneo Apertura
River Plate

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Comenzó la segunda etapa de la obra hidráulica en el canal Yrigoyen

La Municipalidad de Salta puso en marcha una nueva fase de trabajos que incluye la construcción de gaviones, el recambio del puente de calle Reconquista y mejoras peatonales. El plazo estimado de ejecución es de seis meses.
Jueves, 26 de febrero de 2026 18:15
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La segunda etapa de la obra hidráulica en el canal Yrigoyen se puso en marcha por parte de la Municipalidad de Salta, con el objetivo de consolidar la infraestructura y dar una solución de fondo a los problemas estructurales que afectaban al sector.

En esta instancia se ejecutará el armado de gaviones que reemplazarán los taludes de hormigón existentes, una técnica que permitirá estabilizar el suelo, reforzar las defensas del canal y mejorar su respuesta ante lluvias intensas y crecidas.

La intervención se retoma luego de que los trabajos quedaran paralizados en 2023, situación que provocó derrumbes y el hundimiento de la calzada y del propio canal, generando serias complicaciones para vecinos y conductores. Durante la primera etapa se repuso la cara este de las defensas, lo que posibilitó restablecer el tránsito vehicular tras más de un año de interrupción.

El proyecto actual también prevé el recambio del puente peatonal a la altura de la calle Reconquista, además de la extensión y demarcación de veredas en la plaza lindera para mejorar la conectividad entre ambos lados del canal. Estas tareas responden a un pedido de padres de alumnos del Colegio 9 de Julio, establecimiento al que concurren numerosos niños de la zona.

Según lo informado, el plazo de ejecución será de aproximadamente seis meses, período en el que se continuará avanzando en acciones orientadas a fortalecer la seguridad, la circulación y la infraestructura hídrica urbana. 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD