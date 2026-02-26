Diputados impulsan una ley para recomponer salarios docentes y declaran la emergencia educativa

Diputados nacionales de diversos espacios políticos impulsaron un proyecto de Ley de Fortalecimiento Salarial Educativo con el objetivo de recomponer los ingresos docentes en todo el país. La iniciativa surge ante el deterioro del poder adquisitivo del sector y el recorte del financiamiento educativo durante la gestión del presidente Javier Milei.

Según los fundamentos del proyecto, entre 2023 y 2025 los salarios docentes registraron una pérdida promedio del 19% de su poder de compra, con retrocesos en 19 de las 24 jurisdicciones. Además, se señala que la inversión educativa real cayó de manera significativa, en un escenario que -afirman- evidencia un retiro del Estado nacional del financiamiento del sistema.

La propuesta declara la emergencia salarial por cinco años y crea un complemento federal financiado con el 1% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El mecanismo prevé asignación automática y directa a los recibos de sueldo, con el fin de evitar discrecionalidad en la distribución.

Más de 100 mil pesos

El esquema contempla un adicional mensual de $52.269 para docentes, directivos y no docentes de la educación obligatoria estatal, más una compensación de $67.204 para quienes trabajen en escuelas de alta vulnerabilidad, lo que representaría cerca de $119.473 adicionales por cargo entre marzo y diciembre.

El proyecto también incluye un capítulo destinado a infraestructura escolar. Propone utilizar el remanente no ejecutado del ATN 2025, estimado en $740.500 millones, para obras, reparaciones y mantenimiento en establecimientos educativos. El 75% se destinaría a escuelas de nivel inicial, primario y secundario, y el 25% restante a instituciones técnicas.

Reasignación de recursos

Los impulsores remarcaron que la iniciativa no crea nuevos impuestos ni modifica la coparticipación, sino que reasigna recursos existentes con criterios automáticos y mecanismos de rendición obligatoria.

Entre los autores del proyecto se encuentra el ex ministro de Educación Nicolás Trotta, quien sostuvo que la sostenibilidad del sistema educativo “es inseparable de salarios dignos”.

La propuesta cuenta con el respaldo de legisladores de distintas provincias y bloques, y se presenta como una respuesta política frente a la crisis salarial docente y la falta de acuerdos paritarios a nivel nacional.

Los autores del proyecto

La iniciativa es impulsada por Nicolás Trotta de la Provincia de Buenos Aires, Natalia De la Sota de Córdoba, Miguel Ángel Pichetto de Buenos Aires, Guillermo Snopek de Jujuy, Marcela Pagano de Buenos Aires, Sebastián Galmarini de Buenos Aires, Esteban Paulón de Santa Fe, José Glinski de Chubut, Mónica Frade de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Moira Lanesan Sancho de Santa Cruz, Agustina Propato de Buenos Aires, Gustavo Bordet de Entre Ríos, Martín Aveiro de Mendoza, Jorge Chica de San Juan, Cristian Andino de San Juan, Pablo Yedlin de Tucumán, Ernesto Alí de San Luis, Luis Basterra de Formosa, Raúl Hadad de Corrientes, Santiago Roberto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo Mango de Río Negro y Pablo Todero de Neuquén