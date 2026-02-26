PUBLICIDAD

27 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

Un albo líder abre en Salta la tercera fecha frente a Almagro

Gimnasia, que quiere seguir de la cima de la Zona B, recibe esta noche desde las 22 en el estadio Michel Torino al conjunto porteño.
Viernes, 27 de febrero de 2026 01:34
Luego de un excelente arranque de la temporada 2026 del torneo de Primera Nacional, Gimnasia y Tiro buscará seguir por la senda del triunfo cuando reciba esta noche a Almagro en el estadio Michel Torino.

El encuentro, correspondiente a la tercera fecha del torneo y por la Zona B, será arbitrado por el bonaerense Juan Pafundi, quien será acompañado por los asistentes Agustín Méndez y Matías González, mientras que el cuarto juez será Francisco Acosta.

Cabe destacar que el conjunto dirigido por el técnico "Teté" Quiroz, de no mediar imprevistos, saldría a la cancha con el mismo once que comenzó frente a Patronato en el triunfo de la semana pasada en Paraná.

De esta manera formaría con Joaquín Papaleo; Ivo Chaves, Manuel Guanini, Gonzalo Soto; Fabricio Rojas, Walter Montoya, Nicolás Rinaldi, Jonás Aguirre; Nicolás Contín y Lautaro Gordillo.

El albo es uno de los tres únicos equipos que lograron ganar en las dos primeras fechas. Los otros dos son Acassuso y Mitre pero ellos compiten en la zona A, por lo que el millonario es el único que manda en su grupo.

 

Con los tapones de punta para seguir ganando

 

Cabe recordar que el albo inició el torneo 2026 debutando con un triunfo por 2 a 1 frente a Colegiales en el exGigante del Norte, el mismo escenario de esta noche. Lautaro Gordillo fue el autor de los dos tantos del albo en la primera etapa. Elías Ocampo marcó el descuento en el complemento con un golazo.

La semana pasada en Paraná, el albo se impuso 2 a 1 a Patronato con los goles de Lautaro Gordillo y Jonás Aguirre. Franco Soldano, el exBoca, había marcado la igualdad transitoria. Así, el equipo de Teté sumó seis puntos para ser líder.

La dirigencia decidió mantener los precios de las entradas (populares a $32 mil y plateas a $47 mil), con el fin de que más hinchas se hagan socios, con más beneficios y descuentos.

