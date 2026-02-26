Reclamo de convencionales libertarios

Los convencionales electos de La Libertad Avanza (LLA) nos vemos obligados a poner en conocimiento una situación que pone en riesgo el adecuado inicio de la Convención Constituyente Municipal el próximo 1° de marzo.

El Intendente fijó la sesión de apertura del Concejo Deliberante concejales a las 07:00 hs del mismo día, y el Gobernador la apertura legislativa a las 08:30 hs. De ese modo, no existe ninguna dificultad para realizar lo que ya hace más de una semana solicitamos: que la Convención Constituyente se inaugure desde las 10.30, horario que beneficiaría a la totalidad de los convencionales constituyentes.

Según decreto 95/2026, se impuso el horario de las 17:00 hs, esto demuestra la nula voluntad de haber llegado a un acuerdo para que todas las partes puedan asistir a este evento de tal magnitud institucional, lo cual es una disposición unilateral del partido minoritario de la convención municipal. La decisión inconsulta pasa por alto el carácter soberano de la Convención, y el dato no menor de que de nuestra lista ha surgido un número de convencionales que por sí mismo implica mayoría en el cuerpo.

Así como se ha considerado la situación de convencionales de otras listas, que se desempeñan como legisladores provinciales o concejales, no respeta la investidura del bloque de La Libertad Avanza, siendo que impide el cumplimiento de funciones institucionales.

Hemos intentado llegar a un diálogo con las partes involucradas en este acto parlamentario como el Intendente y demás convencionales, sin lograrlo. Por este motivo, tanto ayer como nuevamente hoy, presentamos notas formales tanto al Intendente como al Presidente del Concejo Deliberante, para que se atiendan esta y otras importantes cuestiones imprescindibles, como por ejemplo la celebración de una reunión preparatoria entre los distintos bloques, que hasta ahora no se realizó, para que la sesión inaugural de la Convención se desarrolle adecuadamente, sin improvisación y respetando las obligaciones institucionales de todos sus miembros.