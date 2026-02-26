Detenido por una serie de robos en Grand Bourg

Un hombre de 32 años fue detenido por investigadores de la División Investigaciones Oeste en el marco de una causa unificada por distintos robos registrados en barrio Grand Bourg. El procedimiento se concretó ayer, tras una serie de tareas investigativas que incluyeron relevamientos en el terreno y análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas.

La pesquisa se inició a partir de la tentativa de robo en una sandwichería de la zona. Con el avance de la investigación, se sumaron otros hechos: la sustracción de una silla desde una vivienda y el robo de herramientas que se encontraban en una obra en construcción. Todos los episodios fueron atribuidos al mismo sospechoso.

La detención se produjo en una cancha del barrio Bicentenario. En el marco del operativo, también se allanó un inmueble en barrio San Silvestre. Intervinieron la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 1, que dispusieron las medidas correspondientes en la causa.