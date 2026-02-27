Denuncian que docentes hacen "turismo" con los cargos

La educación y la estabilidad institucional han dominado la agenda pública en General Mosconi durante las últimas horas. En el marco de las designaciones docentes para el departamento San Martí realizadas en la escuela Vicente de Uriburu de Tartagal , la intendenta Ana Guerrero Palma irrumpió con un reclamo que toca una fibra sensible para el norte salteño: la necesidad de priorizar a los docentes locales para garantizar la continuidad pedagógica y la seguridad laboral de todos ellos.

Acompañada por la concejal Margarita López, Guerrero solicitó formalmente a las autoridades educativas que se considere el domicilio de residencia permanente de los docentes de General Mosconi, Coronel Cornejo y Campamento Vespucio al cubrir vacantes. El argumento no es solo administrativo, sino profundamente social y económico.

La intendenta denunció una práctica recurrente: "Lo digo bien y con todo respeto a todos los docentes de la provincia de Salta pero yo soy intendenta de Mosconi y me toca ver por mi gente, por mis vecinos; hay docentes de otros departamentos que realizan cambios de domicilio de último momento para quedarse con los cargos en la zona, solo para abandonarlos meses después buscando regresar a sus ciudades de origen. Este turismo docente genera un doble perjuicio porque los alumnos pierden la continuidad de sus maestros a mitad del ciclo lectivo. Pero tambien porque los docentes locales son desplazados por quienes tienen mayor puntaje pero nulo arraigo y esto último deben viajar a otras jurisdicciones "haciendo dedo" en las rutas nacionales 34 y 81, exponiéndose a accidentes y situaciones de inseguridad. Todos los días vemos chicas en la ruta esperando que las lleve cualquier camión y es un riesgo enorme a la seguridad personal de todas ellas" expresó en cuanto a una panorama en el período lectivo que es habitual.

Además puso el foco en la brecha de capacitación. "Existe una desigualdad estructural ya que los docentes de los centros urbanos acceden a diplomaturas que otorgan puntaje con mayor facilidad, mientras que los maestros de comunidades rurales o alejadas quedan rezagados por razones geográficas y económicas y es por eso que nuestros docentes padecen años para lograr una suplencia o un interinato. Dejé un pedido formal ante las autoridades de la junta que vinieron a la Escuela Uriburu de Tartagal para hacer las designaciones pero voy a llevar el reclamo ante la Legislatura Provincial para que se analice la normativa de designaciones teniendo en cuenta esta realidad. Sé que llevará tiempo pero en algún momento tenemos que empezar porque son años en que nuestros docentes quedan relegados por los que vienen de Salta capital o de cualquier otra ciudad".

Luego que los medios digitales levantaran las declaraciones de la Dra. Guerrero Palma muchos san martinianos celebraron la decisión de la intendenta mosconense ya que la falta de oportunidades para los docentes locales, si bien es un drama de años, ahora por la falta de oportunidades laborales en el sector educativo privado o como docentes particulares se hace sentir mucho más.

Pedido de destitución

El clima político en Mosconi se ha caldeado tras un pedido de destitución por parte de una edil opositora de Guerrero Palma bajo el argumento de una supuesta acefalía, luego que la intendenta se ausentara por 5 días. Guerrero Palma calificó la maniobra como "poco seria". "Viajé a Santa Cruz de la Sierra, periodo en el cual el Ejecutivo quedó bajo responsabilidad del coordinador administrativo, cumpliendo con los plazos normativos. El pedido de destitución era clarísimo aunque después intentaron borrar las huellas del proyecto de destitución en las redes sociales tras la falta de sustento legal. Se distraen en banalidades en lugar de concentrarse en las necesidades de la gente como la que estoy planteando en favor de los docentes de mi municipio" expresó en referencia a los reclamos por el arraigo docente, la necesidad de eficiencia administrativa y justicia laboral en un contexto departamental donde las necesidades de un trabajo son acuciantes.