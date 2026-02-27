Los quioscos apuestan a reinventarse para sobrevivir

La crisis del consumo golpea de lleno a uno de los comercios más tradicionales de la Argentina. En los últimos 17 meses cerraron cerca de 30 mil kioscos en todo el país, un fenómeno que combina recesión, aumento de costos y una competencia cada vez más desigual. Así lo advirtió en diálogo con Radio Salta, Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, quien trazó un diagnóstico preocupante, aunque no exento de optimismo.

"En noviembre de 2024 éramos 96 mil kioscos; hoy quedamos alrededor de 60 mil", detalló Acuña, al explicar que el cierre masivo responde, en primer lugar, a la fuerte baja en las ventas producto de la recesión. "El kiosco no está exento de la crisis general", remarcó.

A ese escenario se suma el avance de grandes cadenas comerciales y la expansión de rubros que antes eran casi exclusivos del kiosco. "Hoy te venden cigarrillos en farmacias, bebidas en verdulerías o golosinas en corralones. Cualquiera vende cualquier cosa", graficó el dirigente, al señalar que esa competencia desregulada vuelve inviable a muchos negocios de barrio.

Según la zona

Según el relevamiento del sector, el impacto no es homogéneo. En barrios de mayor poder adquisitivo de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, las ventas cayeron entre un 10 y un 15%, mientras que en zonas de clase media el derrumbe ronda el 50% en comparación con tres años atrás. En los barrios más postergados y en el conurbano, la situación es aún más grave: "Hay colegas que venden apenas un tercio de lo que vendían y ya piensan en cerrar", advirtió.

En el interior del país, si bien no hay cifras unificadas, Acuña aseguró que la baja del poder adquisitivo se siente con fuerza. "Muchos se están comiendo los ahorros. El que no los tiene, al tercer mes de deber el alquiler, cierra", explicó.

El peso de los costos

El aumento de los alquileres, las tarifas de servicios y el corte del crédito comercial terminan de asfixiar al sector. "Los proveedores ya no dan crédito y se hace cada vez más difícil sostenerse", sostuvo el vicepresidente de la entidad, quien comparó el actual escenario con otros momentos críticos de la economía argentina, como la crisis de 2001 o los últimos años del gobierno de Mauricio Macri.

"Vivir en Argentina es un péndulo. Esta no es la primera crisis que atravesamos, pero en los últimos seis meses se profundizó mucho más", señaló.

Para no desaparecer

Pese al panorama adverso, desde la Unión de Kiosqueros insisten en que la salida pasa por la reconversión. "El kiosco se viene reinventando permanentemente desde que nació", afirmó Acuña. Entre las alternativas, mencionó la incorporación de nuevos rubros como librería, impresiones, juguetes, artículos de almacén, tabaquería especializada -con foco en el tabaco armado, de mayor margen- e incluso servicios complementarios.

El fenómeno también alcanza a los kioscos de diarios y revistas, históricamente afectados por la caída del papel. En algunas ciudades, como Buenos Aires, se habilitó la posibilidad de sumar cafeterías o pequeños espacios gastronómicos. "Eso les permitió sobrevivir y encontrarle una nueva vuelta al negocio", destacó.