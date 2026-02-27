Metán: Bernis, ratificada en el Concejo Deliberante

María José Bernis (Libres del Sur) fue ratificada como presidente del Concejo Deliberante de San José de Metán en una sesión preparatoria que se llevó a cabo en la mañana del miercoles en la localidad del sur provincial.

Fue la única moción presentada, en la que hubo cambios en las vicepresidencias: la primera está a cargo de Sonia Villa (Sí Salta Independiente) y la segunda de María Vanega (LLA).

En diciembre pasado, cuando asumieron los cinco nuevos concejales, de los nueve que integran el Concejo Deliberante, se eligieron autoridades de manera provisoria y por mayoría fue electa Bernis en la presidencia, mientras que en la vicepresidencia primera había quedado Sebastián Gómez (Frente salteño) y en la segunda, Emma Lanocci (PJ.).

En la sesión preparatoria Gómez votó en contra, mientras que la concejal radical, Ana Sol García Mendoza, se abstuvo. "Acá se propone una terna y eso deja al descubierto los manejos que hace el oficialismo y la supuesta oposición, mientras la gente sigue sin soluciones y acá se siguen repartiendo cargos", dijo García Mendoza al fundamentar su abstención en la que hizo referencia a los problemas en los barrios con el agua, las rutas en mal estado, y al cierre de más de 80 comercios.

"El equipo de Metán"

"He sido ratificada por el voto de la mayoría de mis pares así que tengo una buena expectativa con este nuevo equipo de trabajo que me acompaña. Estoy muy contenta y muy conforme con la elección de autoridades", dijo Bernis a El Tribuno.

"Tenemos mucho trabajo por delante que la comunidad reclama de manera urgente y yo como parte de esta sociedad conozco esas problemáticas cuyas soluciones vamos a seguir gestionando y acompañando al intendente José María Issa y a los legisladores para que lleguen lo más pronto posible", destacó.

"Quiero aclarar que más allá de los partidos políticos y las diferencias que puedan existir nosotros somos el equipo de San José de Metán", indicó Bernis al referirse a los temas prioritarios como resolver la problemática del agua que sufre la localidad y los daños de las últimas lluvias, entre otros.