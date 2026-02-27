Muerte de una mujer en barrio Ceferino: la inquilina quedó imputada

Avanza en la investigación por un violento episodio ocurrido en un inquilinato del Barrio Ceferino, en la zona sur de la ciudad. El fiscal penal Gabriel González, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, imputó provisionalmente a una mujer de 33 años por el delito de homicidio preterintencional.

Discusión fatal por el Wi-Fi

Según la reconstrucción del hecho, la tragedia ocurrió la tarde del pasado 25 de febrero. La acusada habría increpado de forma violenta a la mujer que le alquilaba una habitación, de 51 años, debido al corte del servicio de internet por supuesta falta de pago.

En medio del altercado, la inquilina le habría propinado un golpe de puño en el rostro a la propietaria. El impacto provocó que la víctima cayera pesadamente al suelo y quedara inconsciente de inmediato, falleciendo poco después.

La situación judicial

La calificación de homicidio preterintencional ($Art. 81, inc. b$ del Código Penal) se aplica cuando el agresor tiene la intención de causar un daño físico (lesión), pero utiliza un medio que, razonablemente, no debería ocasionar la muerte, aunque finalmente este resultado fatal se produce.