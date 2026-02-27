Sabores, historia y una vista única: la propuesta gastronómica del Hotel Salta que conquista a salteños y turistas

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

En diálogo con El Tribuno, Ana Bisceglia, gerente de Alimentos y Bebidas del Hotel Salta, destacó la amplia y renovada propuesta gastronómica que el emblemático establecimiento ofrece tanto a salteños como a turistas.

“Hace un año y medio reabrimos el primer piso del hotel y hoy queremos que todos lo redescubran. Nuestra base siempre va a ser el público salteño, aunque también recibimos a muchos visitantes”, explicó.

Ubicado en Buenos Aires 1, en la intersección con Caseros y frente a la Plaza 9 de Julio, el restaurante invita a vivir una experiencia diferente: no solo por su cocina, sino también por su vista privilegiada. “Siempre decimos que la gente le saca fotos al hotel desde afuera. Nosotros queremos que las tomen desde adentro hacia afuera”, señaló.

Una propuesta para todo el día

El restaurante funciona desde las 7 de la mañana hasta las 23.30, con distintas opciones para cada momento:

* Desayunos y confitería

* Menú corporativo al mediodía

* Carta completa y sugerencias para la cena

Entre las alternativas más elegidas se destacan los menús corporativos, pensados para ofrecer calidad y accesibilidad:

* Menú corporativo clásico: $13.500 (plato principal + bebida + infusión)

* Menú premium: $20.000 (entrada + principal + postre + bebida)

“Hoy más que nunca buscamos que la propuesta sea accesible sin perder calidad”, remarcó Bisceglia.

Sabores regionales con identidad

La carta del restaurante mantiene una fuerte impronta regional, en línea con el estilo colonial del hotel. Entre sus platos se pueden encontrar:

* Humita a la olla y empanadas salteñas

* Provoletas y variedad de ensaladas

* Carnes como costillar al Malbec o entraña con criolla de durazno

* Postres tradicionales como quesillo con cayote o versiones innovadoras de clásicos como el lemon pie

Eventos en un entorno único

Además de la propuesta gastronómica, el hotel ofrece espacios para eventos sociales y corporativos. El salón principal, conocido como “Los Murales”, cuenta con capacidad para 150 personas y se destaca por su valor artístico: posee más de 9.000 murales pintados a mano.

Un ícono de la ciudad

Con 83 años de historia, el Hotel Salta es considerado Patrimonio Cultural y conserva su estructura original. Su valor no solo radica en la arquitectura, sino también en su legado histórico, vinculado a figuras clave del pasado argentino.

“Es un lugar con mucha historia, pero también con una propuesta actual, pensada para que todos puedan disfrutarlo”, finalizó Bisceglia.

La invitación está abierta: redescubrir un clásico de la ciudad, ahora desde adentro, con sabores regionales, precios accesibles y una vista inigualable.