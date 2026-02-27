Se amplían los años de vigencia de las licencias de conducir en la ciudad

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, anuncia que se amplían los años de vigencia de las licencias de conducir.

Ahora, según la nueva disposición, el carnet durará 8 años hasta los 65 (antes eran 5), 5 años desde los 65 a 70 (antes 3) y 3 años desde los 70 (antes era 1). La resolución ya fue firmada por el intendente Emiliano Durand.

Además, se destaca la implementación de la licencia nacional de conducir digital y de trámite menos burocrático para renovación.

"Es una gran noticia para todos los salteños, ya que ahora, además, el trámite será mucho más rápido. Seguimos trabajando para la comodidad de los conductores", dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

También se mantiene el requisito de no tener deudas por alimentos (mora en cuotas alimentarias) para tramitar la licencia (según Ordenanza N° 14.530).

La ciudad se adecúa a la legislación nacional sobre verificación técnica vehicular (VTV), con más opciones de talleres y sistemas modernos. Cabe destacar que la habilitación y control de la misma es jurisdicción nacional y provincial.