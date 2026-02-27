Gendarmería se sumó a la búsqueda de Orlando Serapio

En un esfuerzo conjunto para dar con el paradero de Daniel Orlando Serapio, principal sospechoso del femicidio de Natalia Cruz, el gobernador Gustavo Sáenz confirmó que efectivos de la Gendarmería Nacional se incorporaron a los operativos de rastrillaje y búsqueda que se desarrollan en la zona de los cerros actualmente.

La decisión fue anunciada tras una reunión de coordinación operativa, realizada en la base de la División Brigada de Investigaciones Valle de Lerma, Campo Quijano. Durante el encuentro, se trazaron las estrategias de búsqueda en el complejo terreno del Valle de Lerma.

Al respecto, el Gobernador expresó que "trabajamos intensamente para dar con Serapio. Ayer hablé con la familia, me comprometí a interceder para que Gendarmería Nacional acompañe y colabore en la búsqueda. Me comuniqué urgente con el Ministerio de Seguridad de la Nación, con el jefe de Gendarmería aquí en Salta y autorizaron para que se unan, porque la preocupación es cada vez más grande de que pueda irse".

Además, recordó que firmó un decreto para una recompensa de 10 millones de pesos a quienes "aporten información fidedigna".

El Gobernador reconoció la tarea de todas las áreas que están trabajando en el caso por su compromiso y profesionalismo: personal de la Policía de la provincia, Policía Federal, Defensa Civil, Policía de Catamarca, baqueanos "y a toda la comunidad en su conjunto que está colaborando para ayudar a encontrar a esta persona. Hay un gran operativo con drones, helicópteros y ahora se unirá Gendarmería".

En la reunión estuvieron presentes: el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella; la fiscal de la Unidad de Femicidios (UFEM), Luján Sodero Calvet; el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda; el jefe de la Policía de Salta, Diego Bustos; el director General de Investigaciones, Oscar Chocobar y el jefe de la División Brigada de Investigaciones Valle de Lerma, Ramiro Méndez.

Cabe recordar que el sospechoso se encuentra prófugo tras el hallazgo del cuerpo de Natalia Cruz, y sobre él pesa una orden de captura internacional.