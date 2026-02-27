Ganó más de $66 millones en Nuevo Casino Alberdi y marcó un récord histórico: es la nueva millonaria de Salta

Una mujer que se encontraba en Nuevo Casino Alberdi se convirtió en protagonista de una jornada inolvidable al ganar más de $66 millones en una máquina tragamonedas el 25 de febrero, en un hecho que marca un nuevo récord histórico para la sala y que generó gran impacto entre quienes estaban presentes.

El premio se obtuvo en la máquina Jin Ji Bao Xi, en el establecimiento ubicado en Peatonal Alberdi 165, en pleno centro de la ciudad de Salta. La mujer había llegado a disfrutar de un momento de entretenimiento, y terminó viviendo una experiencia que cambió su vida. La emoción, la sorpresa y la celebración fueron protagonistas del instante en que se confirmó el premio.

Desde la sala destacaron que este hito se suma a una racha reciente de importantes entregas. El 24 de febrero también se registró otro jackpot superior a los $13 millones, esta vez en la máquina Legendary Sword, lo que refuerza una dinámica de ganadores que mantiene altas las expectativas entre los visitantes.

Cabe recordar que en marzo de 2025, Nuevo Casino Alberdi ya había marcado un antecedente al entregar más de $58 millones a una afortunada jugadora que apostó apenas $380 en la máquina Jin Ji Bao Xi. Con este nuevo premio, el casino supera su propia marca y consolida su posicionamiento dentro del sector del entretenimiento en el norte del país.

Actualmente, la sala cuenta con múltiples pozos activos, entre ellos la máquina Jewel of the Dragon, la cual posee un pozo que supera los $50 millones. En conjunto, el total de pozos progresivos disponibles en la sala asciende a más de $160 millones, lo que genera una expectativa permanente entre quienes asisten.

Historias como esta, reflejan que una salida habitual puede convertirse en una oportunidad extraordinaria. Mientras los pozos continúan creciendo, la ilusión se renueva entre los visitantes que buscan vivir su propio momento de suerte.

Juego responsable: Prohibido para menores de 18 años. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.