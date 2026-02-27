VIDEO. Gimnasia y Tiro venció a Almagro 2 a 0 y se afirma como líder en la Primera Nacional

Gimnasia y Tiro consiguió una nueva victoria, esta vez frente a Almagro, por 2 a 0, en el estadio Michel Torino, por la tercera fecha de la Primera Nacional.

Se trata de la tercera victoria consecutiva del albo y puntaje ideal en el arranque del torneo, un gran arranque para el equipo dirigido por Teté Quiróz, que se afirma como líder de la zona B.

El albo se puso en ventaja recién en tiempo de descuento de la primera etapa, mediante su goleador, Lautaro Gordillo, quien con este grito llegó a cuatro tantos en tres partidos.

El millonario estiró la ventaja a los 19 minutos del segundo tiempo, con otra anotación de Gordillo, esta vez de penal. En la jugada previa el árbitro Juan Pafundi sancionó una mano de un jugador de Almagro.

Almagro, uno de los equipos importantes de la divisional, intentó reaccionar e incomodó al arquero Joaquín Papaleo, pero nada pudo cambiar el resultado hasta el pitazo final.

Gimnasia y Tiro recibe a Almagro. Foto gentileza: Sebastián Sarapura

Gordillo celebra su segundo tanto, de penal, frente a Almagro. Foto gentileza: Sebastián Sarapura.

Gimnasia consiguió no solo una muy buena victoria, con el apoyo de su gente que asistió en gran número al estadio Michel Torino, sino también comienza a mostrarse como un equipo serio, sólido en todas sus líneas y con serias aspiraciones, aunque la segunda división del fútbol argentino recién comienza.