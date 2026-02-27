Pakistán declaró una "guerra abierta" con Afganistán, bombardeó Kabul y reivindica 133 muertes

El Gobierno de Pakistán ha bombardeado la capital de Afganistán, Kabul, además de otras localidades, según ha anunciado en la madrugada de este viernes, cuando se ha atribuido la muerte de al menos "133 talibanes afganos" en un conflicto que el ministro de Defensa pakistaní, Jawaya Asif, ha calificado ya como una "guerra abierta" con Afganistán.

Naciones Unidas hizo un llamamiento a la "calma" ante la "violencia" entre Pakistán y Afganistán, después de que el Gobierno paquistaní haya declarado una "guerra abierta" con los talibán tras una oleada de ataques de las fuerzas afganas durante la jornada del jueves, que han llevado a Islamabad a lanzar bombardeos contra la capital, Kabul, y otras ciudades como Kandahar.

"Una vez más, hago un llamamiento a la calma y al respeto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular la protección de los civiles, en las tensiones actuales entre Pakistán y Afganistán, que lamentablemente han desembocado en violencia", ha señalado el relator especial de la ONU para Afganistán, Richard Bennett, quien ha afirmado que "una desescalada inmediata es esencial".

El ministro de Información de Pakistán, Ataulá Tarar, ha afirmado este mismo viernes que los ataques paquistaníes, enmarcados en la operación 'Ira de la Verdad', han matado a más de 130 supuestos talibán, antes de recalcar que "se estima que hay muchas más bajas en ataques contra objetivos militares en Kabul, Paktia y Kandahar".

Las hostilidades entre Pakistán y Afganistán

El portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, ha confirmado estos bombardeos, si bien ha negado víctimas, después de que las autoridades afganas aseguraran que su oleada de ataques del jueves se había saldado con más de 50 militares paquistaníes muertos a lo largo de la Línea Durand" --que marca el límite entre ambos estados por sus 2.640 kilómetros de longitud--.

Las hostilidades han estallado días después de que las autoridades de Afganistán denunciaran ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas unos bombardeos ejecutados por Pakistán contra el país y aseguraran los ataques se saldaron con la muerte de más de una decena de civiles.

Islamabad argumentó que los ataques aéreos fueron lanzados "campamentos y escondites terroristas" del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y del grupo yihadista Estado Islámico, en una operación de respuesta a los recientes ataques suicidas que han tenido lugar en suelo paquistaní.

Rusia, China e Irán piden diálogo a Afganistán y Pakistán

Los gobiernos de Rusia, China e Irán han reclamado este viernes un proceso de diálogo a Afganistán y Pakistán tras el estallido de un nuevo conflicto bilateral, después de que el Gobierno paquistaní haya declarado una "guerra abierta" con los talibán tras una oleada de ataques de las fuerzas afganas durante la jornada del jueves, que han llevado a Islamabad a lanzar bombardeos contra la capital, Kabul, y otras ciudades como Kandahar.

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha mostrado su "preocupación" por "el drástico repunte de los enfrentamientos armados" entre ambos países, que "implican unidades regulares del Ejército, capacidades aéreas y armamento pesado", causando "víctimas en ambas partes, incluidos civiles".

"Pedimos a nuestros países amigos, Afganistán y Pakistán, que abandonen esta peligrosa confrontación y vuelvan a la mesa de negociaciones para resolver todas las diferencias a través de medios políticos y militares", ha destacado la cartera rusa a través de un breve comunicado.

China sigue la situación

En esta línea, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, ha recalcado en rueda de prensa que Pekín "sigue de cerca la situación". "Pakistán y Afganistán son vecinos cercanos y ambos son vecinos de China. Como vecino y amigo, China está profundamente preocupada por la intensificación del conflicto y profundamente triste por las víctimas causadas por el mismo", ha señalado.

Así, ha recalcado que China "apoya la lucha contra todas las formas de terrorismo" y ha solicitado a ambas partes que "ejerzan la calma y la contención, resuelvan adecuadamente sus diferencias y disputas a través del diálogo y las consultas, y alcancen cuanto antes un alto el fuego para evitar más sufrimiento", algo que "va en línea con los intereses fundamentales de los dos países y sus pueblos y ayudará a mantener la paz y la estabilidad y la región".

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha sostenido en un mensaje en redes sociales que "en el mes sagrado del Ramadán, el mes de la contención y el refuerzo de la solidaridad en el mundo islámico, es adecuado que Afganistán y Pakistán resuelvan sus diferencias en el marco de la buena vecindad y a través del diálogo"