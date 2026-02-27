PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
27 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Pakistán
Concejo Deliberante de Salta
La UNSa de paro
Darío Lopérfido
Pakistán
Concejo Deliberante de Salta
La UNSa de paro
Darío Lopérfido

DÓLAR OFICIAL

$1430.00

DÓLAR BLUE

$1420.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Murió baleado un joven en Pichanal durante un operativo de drogas

El episodio ocurrió el jueves por la noche. Aún no está claro cómo fueron los hechos. El chico de 18 años fue identificado con el apellido de Ibañez.
Viernes, 27 de febrero de 2026 09:47
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Investigan las circunstancias en las que un joven de 18 años, identificado con el apellido Ibáñez, perdió la vida durante la jornada de hoy en el barrio Tres Palmeras, en la localidad de Pichanal. El incidente se produjo en el marco de un allanamiento vinculado a una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Los hechos reportados

De acuerdo con las primeras informaciones, el procedimiento estuvo a cargo de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Salta. El objetivo del operativo era el registro de una vivienda señalada como presunta boca de expendio de drogas. Sin embargo, por causas que aún intentan establecerse, la irrupción terminó con el joven herido.

Hasta el momento, la secuencia de los hechos es motivo de peritajes. No se ha determinado fehacientemente si existió un enfrentamiento o bajo qué condiciones se produjo el desenlace fatal que culminó con el deceso de Ibáñez.

Puntos clave de la investigación actual:

  • Pericias de balística y autopsia: Serán determinantes para conocer el origen de la herida que causó la muerte.

  • Informes del personal actuante: Se espera el descargo oficial de los efectivos que participaron del allanamiento.

  • Testimonios: La fiscalía interviniente busca recolectar declaraciones de testigos presenciales para esclarecer lo sucedido dentro del inmueble.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD