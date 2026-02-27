Murió baleado un joven en Pichanal durante un operativo de drogas

Investigan las circunstancias en las que un joven de 18 años, identificado con el apellido Ibáñez, perdió la vida durante la jornada de hoy en el barrio Tres Palmeras, en la localidad de Pichanal. El incidente se produjo en el marco de un allanamiento vinculado a una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Los hechos reportados

De acuerdo con las primeras informaciones, el procedimiento estuvo a cargo de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Salta. El objetivo del operativo era el registro de una vivienda señalada como presunta boca de expendio de drogas. Sin embargo, por causas que aún intentan establecerse, la irrupción terminó con el joven herido.

Hasta el momento, la secuencia de los hechos es motivo de peritajes. No se ha determinado fehacientemente si existió un enfrentamiento o bajo qué condiciones se produjo el desenlace fatal que culminó con el deceso de Ibáñez.

Puntos clave de la investigación actual: