Cerrillos: Entierro del Carnaval y festival musical

Cerrillos cerrará este domingo una nueva temporada carnestolenda con la realización del tradicional Entierro del Carnaval, que incluirá la quema del Pujllay y un festival musical con artistas locales y regionales. La celebración marcará el final de las actividades que durante semanas convocaron a vecinos y visitantes en la Capital Provincial del Carnaval con la realización de la 120° edición de los Corso de Flores entre otras.

La jornada comenzará a partir de las 15 en el predio de la estación de trenes, ubicado en la intersección de Mitre y Ameghino, a pocas cuadras de la plaza principal. El evento contará con un patio de comidas y la llegada de caravanas carnestolendas que partirán desde distintos barrios del municipio con destino al predio central.

En el escenario se presentarán Armando Marcelo, Karioma, Víctor Herbas, Viru Sonido Básico, Hermanos Aguilera, Jesús y su Grupo Ventura, Agua y Sol, Panchito Q'Guaracha, Grupo Joven, Banda Karioca y Brillantes Latinos, conformando una grilla artística variada para acompañar la despedida del Carnaval.

Las entradas tendrán un valor de $10.000 y podrán adquirirse únicamente el mismo domingo en boletería, antes del evento.