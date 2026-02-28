Chicoana: Todo listo para la XIV Feria del Choclo Capia

En el marco de la Temporada Turística de Verano 2026, Chicoana será escenario de la XIV Feria del Choclo Capia, que se realizará este domingo 1 de marzo en el paraje El Rodeo y La Zanja. La jornada tendrá lugar en el predio ferial ubicado en el kilómetro 38 de la Ruta Provincial N° 33, en Quebrada de Escoipe, y contará con entrada libre y gratuita. El evento es organizado por la Asociación Civil de Pequeños Productores "El Rodeo – La Zanja" y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Chicoana.

El programa comenzará a las 8 con la apertura oficial y una mateada con bollos caseros. A las 9.30 está prevista la recepción del primer turista y el izamiento de los pabellones nacional y provincial. A las 11 se realizará el tradicional homenaje a la Pachamama, con el acompañamiento de la comparsa "Los Incas".

Desde las 13, el escenario se llenará de música con la presentación de El Malvinero, Los Soñadores, Leo Tejerina, David y su Conjunto Carpero, Grupo Vértigo y Lujuria Tropical. A las 18 se realizará el sorteo del bono contribución y el cierre de la feria será a las 19.30.

Durante toda la jornada habrá venta de productos de la zona, artesanías, comidas y postres regionales, consolidando a la Feria del Choclo Capia como una de las celebraciones productivas y culturales. En la oportunidad se rendirá homenaje a un hijo nativo del lugar, don Oscar Fausto Rivas de 81 años, pequeño gran productor es el creador e impulsor de la Feria del Choclo Capia.

Él introdujo las primeras semillas de choclo capia en el año 1973, que se adaptaron al clima de La Zanja. El origen de la semilla proviene de Bolivia y las compró en el Mercado San Miguel. Es autor de la zamba "La Zanjeña".

Lo utilizan para hacer las humitas (palabra de origen quechua que significa "pan de maíz") de sabor dulce y salada. Se puede acompañar con queso de cabra, con asado de cordero y cabrito, papa del cerro o como pastel de choclo.