UCASAL será sede del XIV Encuentro Regional RECLA 2026 en Argentina

La Universidad Católica de Salta (UCASAL) será anfitriona del XIV Encuentro Regional de la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa (RECLA), que se realizará del 27 al 29 de mayo de 2026 en la ciudad de Salta, Argentina. El evento, titulado “Educación Continua y el futuro del trabajo: nuevas competencias, nuevos escenarios”, reunirá a referentes internacionales para debatir los principales desafíos del sector.

Organizado junto a RECLA, el encuentro convocará a directivos universitarios, responsables de unidades de educación continua y especialistas de América Latina y Europa, con el objetivo de reflexionar sobre cómo la Educación Continua responde a las transformaciones del mundo laboral mediante propuestas flexibles, inclusivas y pertinentes a lo largo de toda la vida. El eje temático estará alineado con desafíos globales como la transformación digital, el envejecimiento demográfico, la automatización y la sostenibilidad.

Entre las temáticas de este encuentro con enfoque en la educación continua y el futuro del trabajo están: las nuevas competencias para el futuro del trabajo, las nuevas arquitecturas curriculares, la articulación Universidad – Empresa – Gobierno y la generación plateada.

Durante las tres jornadas, la agenda incluirá paneles, talleres, sesiones paralelas de intercambio de experiencias, mesas de networking y actividades socioculturales orientadas a fortalecer la cooperación interinstitucional entre universidades de la región y Europa.

La apertura contará con la participación de autoridades de UCASAL y RECLA, junto a representantes del sector educativo, el gobierno provincial y empresas vinculadas al desarrollo productivo.

Desde UCASAL destacan que ser sede de este Encuentro Regional representa una oportunidad estratégica para proyectar el trabajo académico de la institución y consolidar redes internacionales, además de ofrecer a los participantes la posibilidad de vivir la experiencia en territorio salteño, un entorno que combina historia, naturaleza e identidad cultural.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas, con tarifa de pronto pago hasta el 28 de febrero de 2026 y valores regulares hasta el 15 de mayo.

Más información disponible en

https://prensa.ucasal.edu.ar/encuentro-recla-2026

https://prensa.ucasal.edu.ar/debate-educ-continua-argentina