28 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Claudio Chiqui Tapia
Irán Vs Estados Unidos
Orlando Serapio
Alí Jamenei
Diplomatura
Alí Jamenei
Boca Juniors
chayanne en argentina
Conflicto en Medio Oriente
Ciclo lectivo 2026
Salta

La UCASAL lanza una diplomatura en gestión minera enfocada en minerales críticos

La Facultad de Ciencias Jurídicas de la universidad dictará una nueva propuesta académica en modalidad virtual, orientada a la formación interdisciplinaria en el desarrollo, regulación y gestión de minerales estratégicos. 
Sabado, 28 de febrero de 2026 19:00
En un contexto de creciente demanda global de recursos clave para la transición energética y el desarrollo tecnológico, la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCASAL presentó la Diplomatura en Gestión Minera de Minerales Críticos y Estratégicos, una capacitación que combinará contenidos técnicos, legales, económicos y ambientales.

La propuesta estará dirigida por la Dra. María Cristina Garros M. y el Dr. Gonzalo Mauro de la Hoz, y contará con la participación de especialistas del ámbito académico, científico y del sector productivo.

Módulo I

  1. ¿Qué es minería? Historia de la Minería. Minería en Argentina y en los Andes Centrales. Geología y metalogenia del Noroeste Argentino. Dr. Ricardo Alonso

  2. Aspectos legales, Constitución Nacional, Ley de inversión minera, circunstancias de su sanción. Dr. Sebastián Aguirre Astigueta

  3. Código Minero, vigencia. Dr. Daniel Arturo Issa

  4. Procedimiento minero en Salta, Código de procedimiento para actuar en Sede Judicial en Salta. Dr. Daniel Arturo Issa

  5. La cuestión ambiental en la minería. Ley 24.585, su relación con la ley 25.675 y la ley 28611. Dra. Magdalena Gálvez

  6. Los paradigmas y principios ambientales. Daño ambiental. Dra. Elizabeth Safar

  7. Aspectos impositivos de la actividad minera. Dr. Baltasar Espeche

  8. Ley de inversión minera N° 24.196. Beneficios. Ley 27.742 que crea el RIGI. Beneficios para las mineras. Dr. Simón Pérez Alsina

  9. Aspectos legales de los minerales críticos. Legislación vigente. Políticas internacionales, demanda, oferta y evolución de los mercados. Comercialización. Dr. Rodrigo Castañeda Nordmann

Módulo II

  1. Etapas de la actividad minera: prospección, exploración, producción y cierre de mina. Requisitos legales y ambientales. Vinculación con la comunidad. Evolución de la minería. Dr. Ricardo Alonso

  2. Yacimientos minerales del NOA: metalíferos, no metalíferos y rocas de aplicación. Dra. Rocío Martínez

  3. Evaluación de recursos y reservas. Factibilidad económica. Dr. Santiago Sánchez Rioja

  4. Tratamiento e industrialización de minerales. Métodos de concentración y metalúrgicos. Dr. Mauro de la Hoz

  5. Litio: historia en Argentina y los Andes Centrales. Tipos de depósitos y geoquímica de salmueras. Dr. Ricardo Alonso

  6. Industrialización del litio desde salmuera y plantas piloto. Ing. Roger Valverde

  7. Definición y clasificación de minerales críticos: cobre, metales preciosos, tierras raras, litio, uranio y otros. Dr. Mauro de la Hoz

  8. Origen y mercados de los minerales críticos. Dr. Mauro de la Hoz

  9. Minería de oro: exploración, mercados y producción. Geol. Facundo Huidobro

  10. Uranio: exploración, usos y situación en Argentina. Geol. Luis López (CNEA)

  11. Minería del cobre: mercados y situación en Salta y Argentina. Geol. Leandro Sastre Salim

  12. Minería urbana y economía circular. Normativas jurídicas y ambientales. Dra. Carolina Sánchez

Módulo III

  1. Contratos mineros y procesos de due diligence. Dr. Rodrigo Castañeda y Dr. Álvaro Alonso Vasile

  2. Derecho laboral minero y convenios colectivos. Dra. Alejandra Romero

  3. Normativa de energías convencionales y no convencionales. Importancia para la Puna. Dr. Juan José Martínez

  4. Trámite minero en Salta. Régimen jurídico nacional y provincial. Dr. Gonzalo Casteñada Nordmann

  5. Escenario de la minería en Argentina. Fortalezas y debilidades. Lic. Alejandra Cardona (CAEM)

  6. Actividad de la Cámara de Minería de Salta. Dr. Juan Martín Gili

  7. Responsabilidad social minera. Comunicación y participación. Lic. Verónica Roldán

  8. Relaciones con comunidades originarias y participación ciudadana. Dra. Celeste Martínez

  9. Higiene y seguridad en minería. Riesgos y prevención. Lic. Alejandro Rangeón

  10. Estudios de Impacto Ambiental y línea de base. Ing. Alejandra Baumgartner

  11. Inteligencia artificial en la gestión minera. Ing. Iván Rodríguez

  12. IA aplicada a las etapas de la minería. Dra. Valeria Lombardo

Actividad final

  1. Taller de rocas y minerales (presencial) con equipo de Geología de la UNSa

  2. Salida de campo con especialistas y equipo de Geología de la UNSa

