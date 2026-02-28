VIDEO. Independiente venció a Central Córdoba 2 a 0 y se afirma en el Torneo Apertura

Independiente derrotó 2-0 a Central Córdoba en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que comenzó a las 20 y fue dirigido por Darío Herrera, tuvo un desarrollo parejo en la primera mitad y se definió en el cierre del complemento, cuando el conjunto de Avellaneda logró capitalizar su insistencia.

Un primer tiempo intenso y sin goles

El inicio estuvo marcado por el clima caliente en las tribunas: en la previa y durante la salida de los equipos, los hinchas del Rojo insultaron a la Comisión Directiva.

Ya en el juego, Independiente tomó la iniciativa. A los 9 minutos, Millán probó desde afuera y el arquero respondió enviando al córner. A los 21’, tras un centro desde la izquierda, Gabriel Ávalos dejó pasar la pelota y el balón dio en el palo, en una de las situaciones más claras del primer tiempo.

El equipo local siguió generando: a los 27’, un zurdazo de Malcorra se estrelló en el travesaño. Sin embargo, también sufrió en defensa: a los 18’, Rodrigo Rey voló para tapar un cabezazo de Tijanovich, y a los 37’, Santos sacó un potente remate desde lejos que casi sorprende al arquero.

El primer tiempo se cerró 0-0, tras dos minutos de adición.

Golpes en el final y victoria roja

En el complemento, Independiente acentuó el dominio territorial. A los 10’, tuvo al “Ferroviario” metido en su área y hasta le sacaron un cabezazo de Abaldo en la línea. Sin embargo, a los 2 minutos, la visita avisó: Tijanovich no llegó a empujarla frente al arco y el local se salvó.

El entrenador movió el banco: Cabral ingresó por Millán a los 15’, y luego Pussetto y Godoy reemplazaron a Montiel y Arias.

Cuando parecía que el empate se sostenía, llegó la eficacia. A los 44 minutos, Gabriel Ávalos se elevó y, de cabeza, abrió el marcador tras un centro de Malcorra. Ya en tiempo de descuento (50'), Iván Marcone abrió el pie tras un tiro libre ejecutado por Malcorra y selló el 2-0 definitivo.

Con este triunfo, Independiente suma tres puntos importantes en el Apertura y descomprime, al menos en lo deportivo, un clima institucional que había mostrado tensión desde antes del inicio del partido.