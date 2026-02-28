Más de 500 corredores le dieron vida a la Maratón de las Luces

Con una importante participación de atletas y familias, este sábado se llevó a cabo la segunda edición de la Maratón de las Luces en el Parque del Bicentenario, un evento que volvió a destacarse por su espíritu solidario y su fuerte convocatoria comunitaria.

Más de 500 corredores formaron parte de la propuesta, que comenzó minutos antes de las 18 y transformó al predio en un escenario de deporte, encuentro y concientización.

Organizada por la Fundación Hospital Público Materno Infantil, la iniciativa tuvo como objetivo principal recaudar fondos para fortalecer la atención pediátrica del Hospital Público Materno Infantil, destinándolos a la compra de equipamiento médico que permita mejorar los servicios y la calidad de atención.

La jornada incluyó distintas modalidades para todos los niveles: una mini maratón simbólica, el circuito participativo de 3 kilómetros y las distancias competitivas de 7K y 16K, que contaron con chip de cronometraje, hidratación, seguro y medalla finisher.

Personas de diferentes edades se dieron cita al predio ubicado en la zona norte de la ciudad, dándole un marco no solo deportivo.

A medida que caía la tarde, los corredores avanzaron por el circuito con linternas y luces en sus cabezas, una postal característica que le da identidad al evento.

Competidores solidarios dijeron presentes en la maratón. Pablo Yapura

Además de la competencia, la propuesta sumó actividades solidarias como una caminata simbólica en apoyo a la lucha contra el cáncer infantil y una colecta de sangre, en la cual se conovocó a vecinos y participantes a sumarse con un gesto que puede salvar vidas.

Además, un stand del Cucai Salta promovió la donación de órganos durante el evento.

La convocatoria también incluyó feria de emprendedores, patio gastronómico y espacios recreativos para toda la familia, consolidando el carácter inclusivo de la iniciativa.

El cierre tuvo un clima festivo con shows en vivo del artista Nazareno Rueda y la banda Solo Alquimia, que acompañaron a los presentes y aportaron un marco musical a la jornada.

Con esta segunda edición, la Maratón de las Luces reafirma su crecimiento y se consolida como uno de los eventos deportivos y solidarios más convocantes del calendario, uniendo actividad física, compromiso social y participación comunitaria en una misma causa.

Para la compra de equipos

El evento solidario de la Maratón de las Luces contó con el apoyo de varias empresas e instituciones. Uno de los objetivos de la carrera fue recaudar para adquirir equipamiento médico como un estabilizador de paciente pediátrico, que tiene un costo 8 mil dólares, y un equipo de rayos, que cuesta 150 mil dólares.