El Zonal del NOA abre su temporada con grillas renovadas

Hoy se pondrá en marcha la temporada 2026 del Zonal del NOA en el autódromo Martín Miguel de Güemes, con más de cuarenta pilotos de Salta, Jujuy y Tucumán confirmados para el arranque del campeonato. El certamen mantendrá la estructura de ocho fechas utilizada en 2025 y la primera competencia otorgará puntaje y medio.

La actividad comenzó ayer con las pruebas libres, mientras que este domingo se desarrollarán las clasificaciones, series y finales.

El renovado TP 1100

La categoría TP 1100 de los Fiat 128 se presenta renovada y con varios nombres destacados. El actual campeón, Antonio Jodal, confirmó su presencia al menos en esta primera fecha para defender el "1" en los laterales, antes de proyectar su salto al TP 1600. También dirán presente Marcelo Abraham, Ignacio Díaz y Mauricio Márquez, entre otros protagonistas de peso.

Para esta temporada desaparecen las configuraciones TP 1100-B con gomas radiales y la divisional Standard 1100 con neumáticos lisos MTR, unificando criterios técnicos y retomando el espíritu de la vieja divisional Escuela, ahora con todas las máquinas utilizando gomas de calle. Cabe recordar que en 2025 los jujeños Antonio Jodal y Tomás Torres se consagraron campeones en sus respectivas divisionales.

El show del TP 1600

La multimarca TP 1600 asoma como la divisional más competitiva del zonal y sobre la que están puestas las mayores expectativas. El bicampeón Alejo D'Abate saldrá a defender los títulos obtenidos, en un parque automotor que promete gran nivel.

Entre las confirmaciones sobresalen Francisco Merlo y Franco Balestrieri, quienes competirán bajo la estructura del Yiyo Competición de Tucumán. Samuel Haroian y Nicolás García lo harán dentro del equipo Power By Haroian, mientras que Agustín Olivera y Gino Vinciguerra contarán con la atención del Pulpitos Racing.

Con fuerte presencia jujeña, el desafío será medirse ante los pilotos salteños y tucumanos en una divisional que busca despegar definitivamente y consolidarse como referencia regional.

Regreso del TP 07/1100

En cuanto a los Fiat 600, retorna el formato TP 07/1100, que reemplaza a la Fiat 1100 TZM implementada el año pasado. El historial marca que el juvenil jujeño Ignacio Díaz es, hasta el momento, el único campeón de aquella etapa. Por su parte, el campeón 2024 de la 07, Víctor Auchana, tiene previsto competir durante el año, aunque no será de la partida en esta primera fecha.

El equipo Auchana Competición proyectaba regresar con seis unidades, pero no hubo acuerdo con la institución organizadora en torno a una propuesta presentada por el team que involucraba a la categoría, según trascendió desde la propia estructura.

Arranque y expectativas

Con nombres fuertes, cambios reglamentarios y una grilla que supera las cuatro decenas de autos, el inicio del Zonal del NOA versión 2026 promete espectáculo y paridad en el trazado salteño. Bajo la organización del Auto Club Salta, el TP 1600 aparece como la categoría más consistente, aunque el TP 1100 y el renovado TP 07/1100 buscarán también ser protagonistas de un campeonato que comienza con alta expectativa y el rugir de motores como banda sonora principal.