Deportivo Morón - Central Norte, un choque interesante para poder despegar

Un partido de necesitados para poder despegar. Central Norte visita esta tarde, a partir de las 17 a Deportivo Morón, por la tercera fecha de la Zona A del Campeonato de la Primera Nacional 2026.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Nuevo Francisco Urbano y estará dirigido por el árbitro Javier Delbarba.

Pero lo cierto es que será un partido de dos rivales necesitados, principalmente para el conjunto salteño dirigido por el flamante técnico, el "Polaco" Bastía, que viene "en ascenso" y buscará despegar con una victoria de visitante.

Cabe destacar que el cuervo debutó en este torneo con una derrota frente a San Miguel por 1 a 0, pero en la segunda fecha logró una igualdad 0 a 0 ante Colón de Santa Fe en el Gigante del Norte.

Por su parte, el "Gallito" de Morón viene de empatar en su visita a Puerto Madryn por 1 a 1, mientras que en el debut del torneo igualó 1 a 1 ante Defensores de Belgrano.

De todos modos el conjunto bonaerense viene envalentonado, ya que a mediados de semana dio la sorpresa y eliminó a Godoy Cruz de Mendoza de la Copa Argentina, en un partido jugado en Tigre y que le ganó 1 a 0 con gol de Elías Contreras.

En la próxima fecha Deportivo Morón visitará a Ferro Carril Oeste, mientras que Central Norte recibirá a Godoy Cruz de Mendoza, la reciente víctima del "Gallito" en el torneo más federal del país.

Los convocados

Si bien Bastía no confirmó el once que entrará desde el inicio, se informó que entre los concentrados en la lista para enfrentar a Morón están Enzo Vásquez y Fabricio Hass, a los que se le suma Calderón, Rosales, Felissi, Aleo, Sánz, Padilla y Lamosa.

Asimismo también integran la lista Fernández, Mancuso, Ribero, Villarreal, Moravec, Taobas, Borda, Vedoya, Isa Luna, Mateo y Abonetto.

Se sumó Julián López

Sobre el cierre del mercado de pases de la Primera Nacional, Central Norte abrochó su última incorporación. Se trata del delantero Julián López.

El atacante es oriundo de Buenos Aires, tiene 28 años, mide 1.82m. y viene de vestir los colores de General Caballero de Paraguay, flamante campeón dela Copa 2025. Disputó 5 encuentros con un total de 163' en la temporada pasada.

De esta manera, López se convirtió en el 20º refuerzo, que tiene entre sus filas el elenco de Adrián "El Polaco" Bastía, tras las últimas llegadas de los marcadores centrales Agustín Lamosa y Elías Calderón, los dos jugadores provenientes de la segunda categoría del fútbol argentino.