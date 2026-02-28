Escalada en Medio Oriente: tras recibir un bombardeo, Irán responde con misiles contra una base de EEUU en Bahréin

Una explosión afectó la zona de Manama, la capital de Bahréin, donde se encuentra una base de la Armada de Estados Unidos, tras la confirmación de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

“El centro de operaciones de la Quinta Flota ha sido objeto de un ataque con misiles. Más adelante proporcionaremos más detalles”, afirmó el Centro Nacional de Comunicaciones de Bahréin en un comunicado.

Las fuerzas armadas israelíes advirtieron en un comunicado: “Se lanzó una nueva salva de misiles contra el Estado de Israel. Se pide a la población que siga las instrucciones del Comando del Frente Interior y permanezca en espacios protegidos hasta nuevo aviso”.

Tras la detonación, la situación de alerta se extendió a Jerusalén, donde sirenas de ataque aéreo fueron activadas y el ejército israelí detectó múltiples proyectiles lanzados desde Irán.

En Baréin, una monarquía del Golfo reconocida por su riqueza, opera la V Flota de Estados Unidos.

La Embajada de Estados Unidos en Manama ha advertido sobre un riesgo inmediato para los ciudadanos: “instamos a los ciudadanos estadounidenses en Baréin a refugiarse en sus hogares, revisar sus planes de seguridad en caso de ataque y mantenerse alerta ante futuros ataques”, comunicó la entidad mientras confirmaba que “el personal de la Embajada de Estados Unidos se encuentra refugiado en sus hogares”.

Tras la detección de amenazas con misiles y drones sobre Baréin, la representación diplomática recomendó acciones precisas: “si escucha una explosión fuerte o se activan las sirenas, busque refugio inmediatamente”, indicó Embajada de Estados Unidos. Frente a la posibilidad de encontrarse en una vivienda o edificio durante una alerta, la recomendación fue dirigirse “al nivel más bajo de la estructura con la menor cantidad de paredes exteriores, ventanas y aberturas; cierre todas las puertas y siéntese cerca de una pared interior, lejos de ventanas o aberturas”.

La embajada señaló el peligro presente incluso en escenarios de defensa exitosa, puntualizando que “incluso si el misil o el dron entrante es interceptado, la caída de escombros representa un riesgo significativo”. También se emitió una guía ante una posible exposición al exterior: “si está al aire libre, busque inmediatamente refugio en una estructura reforzada; si eso no es posible, acuéstese y cúbrase la cabeza con las manos”.

La institución diplomática pidió extremar precauciones tras cualquier ataque, subrayando la importancia de “mantenerse alejado de cualquier escombro y estar atento a los principales medios de comunicación para obtener orientación oficial”.