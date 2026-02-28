PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
28 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Irán
Irán
Irán
Irán
Irán
Irán
Irán
Metán
Femicidio de Natalia Cruz
Irán
Irán
Irán
Irán
Irán
Irán
Irán
Metán
Femicidio de Natalia Cruz

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

VIDEO. Argentino fue sorprendido por la guerra mientras tomaba un café frente a una playa del Golfo Pérsico

“Lanzaron una alerta tras una oleada de misiles que pasó sobre nosotros. Se ve que hubo muchos daños en Irán y también en las bases americanas de Bahréin, en Kuwait, etc.”, contó en un breve mensaje a El Tribuno.
Sabado, 28 de febrero de 2026 09:53
La gente busca refugio tras dispararse una alarma por los bombardeos
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Si bien la escalada de amenazas entre Estados Unidos, Israel e Irán venía en aumento en las últimas semanas, el desenlace bélico de este fin de semana tomó por sorpresa a los civiles, especialmente a los extranjeros que, por temas laborales y otras razones, se encuentran en la región.

 

Medio Oriente es hoy un verdadero polvorín. Esta madrugada, los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre Irán desataron la respuesta inmediata de Teherán, que lanzó misiles contra bases estadounidenses en Bahréin, un pequeño país insular ubicado en el Golfo Pérsico.

Las imágenes muestran el momento exacto en que un argentino, oriundo de Santiago del Estero, que tomaba tranquilamente un café frente al mar, tuvo que buscar refugio tras la oleada de misiles que atravesó el cielo. “Lanzaron una alerta tras una oleada de misiles que pasó sobre nosotros. Se ve que hubo muchos daños en Irán y también en las bases americanas de Bahréin, en Kuwait, etc.”, contó en un breve mensaje a El Tribuno.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD